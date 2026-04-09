El escándalo con el tanking en la NBA llega a otro nivel: Falta a un tirador cuando vas ganando para perder el partido

El 'tanking' no es ninguna novedad en la NBA. Durante años, la mejor liga de baloncesto del mundo se ha visto envuelta en un problema para el que todavía se buscan soluciones. Esta práctica la llevan a cabo equipos que saben que no tienen opciones reales de entrar en playoffs: consiste en dejar a sus mejores jugadores en el banquillo, aumentando así las probabilidades de perder partidos y conseguir un peor récord, lo que a su vez incrementa sus opciones de obtener una mejor posición en el 'draft' del año siguiente y así intentar conseguir una futura estrella en su equipo.

En el partido entre los Sacramento Kings y los Golden State Warriors, la situación alcanzó un punto especialmente llamativo. A falta de poco más de tres minutos para el final, Doug Christie, entrenador de los Kings, ordenó a uno de sus jugadores hacer una falta intencionada sobre Seth Curry sin motivo aparente. Se trata de un jugador que promedia un 89% en tiros libres a lo largo de su carrera, lo que en la práctica suponía regalar casi dos puntos seguros al rival. Curry fue enviado a la línea de personal y los Kings, que en ese momento ganaban 101–100, terminaron perdiendo el partido por 110–105, lo que no hizo más que aumentar la polémica.

La NBA ha decidido abrir una investigación para atajar este tipo de situaciones, esta misma temporada Adam Silver decidió multar a los Utah Jazz y a los Indiana Pacers por esta misma práctica para combatir el tanking. Algo que Draymond Green, jugador de los Warriors, considera necesario:

“¡Vi cómohicieron una falta a Seth Curry a tres minutos del final sin ninguna razón! ¡En la línea de tiros libres! Me multan cuando hago algo mal. Que multen también a los equipos. Nos encanta quitarles dinero a los jugadores, así que sigan multando a los equipos... Si fueran jugadores, ya les habrían sancionado. Sabemos exactamente qué hacer cuando alguien comete una falta técnica: suspensión de un partido. Pero de repente hay equipos con problemas y no sabemos qué hacer.”