Ernesto, el aficionado del Real Madrid expulsado de Stamford Bridge por llevar una bufanda: "Estoy alucinando"

El Real Madrid contó con una numerosa presencia de aficionadosblancos en su duelo de la vuelta de los cuartos de final ante el Chelsea, en un partido en el que tenían la ventaja (2-0) de la ida en el Bernabéu. Sin embargo, no fue la noche soñada para varios aficionados del conjunto blanco.

Es el caso de Ernesto y de sus tres amigos, que fueron expulsados en el minuto 20 por lucir una bufanda del Real Madrid. Una historia que contó al descanso en 'Tiempo de Juego', con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

"Estamos alucinando. Yo soy muy fan del Madrid, viajo con ellos, es la primera vez en mi vida que pasa algo así", cuenta Ernesto a Paco González, con un enfado más que notorio.

Ernesto es un habitual de los desplazamientos europeos del Real Madrid, lo que aumenta su decepción. Con esa misma bufanda. "Es mi bufanda del Madrid de siempre, la que llevo en los partidos importantes. La que nos ha traído éxito. Estoy alucinando, no se puede llevar al estadio. Donde está el respeto", señaló el seguidor del conjunto blanco.

La crítica de Ernesto a la seguridad: "Tratan el fútbol como si fuese un teatro"

En este caso, Ernesto también es socio del Real Madrid, y ha dejado su asiento a aficionados de otros clubes en algunos partidos del Santiago Bernabéu. Algo que él considera habitual, y más aún que luzcan símbolos de los equipos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Cuando dejo mi asiento en el Santiago Bernabéu,hay veces que van con la camiseta de otros clubes. Esto me ha dejado un poco mal por la situación. Tratan el fútbol como si fuese el teatro. Nos han echado, nos han cogido y nos han acompañado fuera del estadio", relata Ernesto sobre lo ocurrido.

El antecedente en España: el Camp Nou, el más restrictivo

Un uso que en España es mucho más normal, aunque ha habido episodios en los que los clubes han prohibido lucir símbolos del equipo rival. Esto pasó en el derbi catalán entre Barcelona y Espanyol del pasado mes de diciembre en el Camp Nou, con gran controversia entre ambos. En concreto, los aficionados del Espanyol no podían lucir la camiseta o distintivos de su equipo en el feudo blaugrana.





No fue la primera vez en la que ha pasado esto. También ocurrió con el Sevilla, al ser demoninado como partido de alto riesgo. La política del Barcelona, en estos casos, era no dejar que entren con camisetas, bufandas y emblemas del equipo rival. El club hispalense presentó sus quejas ante lo que mostró "su sorpresa y desacuerdo". "No entendemos proporcionado el mensaje ni ajustado a la normativa", dijo el Sevilla por aquel entonces.

El motivo de su expulsión de Stamford Bridge

Después, Ernesto contó que estaba situado en la zona de los aficionados del Chelsea, y no en la de los del Real Madrid. Esto, que en España es más habitual, es algo que no se puede hacer en Inglaterra, según contaron varios oyentes en los mensajes de Tiempo de Juego. De hecho, incluso está escrito en las entradas al comprarlas.





Algo que los trabajadores de la seguridad del estadio ya señalaron a Ernesto y a sus compañeros. "Nos han dicho que es por nuestra seguridad", señala Ernesto. De hecho, hay casos en Wembley y demás campos del país británico, en la que a veces no te dejan entrar al partido si no estás en la zona del equipo visitante.

Una anécdota que no se le olvidarán a los aficionados presentes y a los expulsados por este episodio. Ernesto tuvo que escoger otras formas para seguir un partido en el que el Real Madrid se adelantó con el gol de Rodrygo.