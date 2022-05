¿Es legal que no me dejen entrar en el Camp Nou con la camiseta del Real Madrid?

El pasado fin de semana el C. E. Sabadell visitó el estadio Johan Cruyff para jugar un partido de la Primera RFEF contra el F. C. Barcelona B que se saldó con la victoria del equipo visitante por 0-2. Sin embargo, la noticia no fue el resultado del encuentro, sino la denuncia de varios de los aficionados del conjunto sabadellense de que los trabajadores de seguridad del estadio les habían impedido acceder al recinto luciendo camisetas y bufandas de su equipo.

El Sabadell emitió un comunicado lamentando los hechos, donde explicó que había compartido su "malestar" con el Barça por "la interpretación de los protocolos de seguridad" con el objetivo de evitar que se vuelvan a dar en el futuro situaciones similares.

Los mensajes violentos o discriminatorios están vetados

Virginia Martínez, abogada del Departamento de Derecho Deportivo de Hispajuris, explica que “no sería legal impedir a un aficionado el acceso al estadio por el mero hecho de llevar una camiseta del equipo visitante”. De hacerlo, se vulneraría lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución, donde se establece la igualdad de todos los españoles ante la Ley y la no discriminación.

Sí entraría dentro de la legalidad que se denegase la entrada, según la experta, “a cualquier visitante o aficionado que pudiera portar indumentaria o algún objeto que fuera peligroso, o alguna pancarta con un mensaje discriminatorio contra el resto de aficionados, vejatorio contra la dignidad, o que pudiera causar un menosprecio a los participantes en el encuentro”. Asimismo, Martínez asegura que “todo mensaje que pueda incitar a algún tipo de violencia o discriminación debe ser impedido en un estadio de fútbol”, tal y como establece el Reglamento Interno de Recintos Deportivos de la Real Federación Española de Fútbol.

¿Y si me prohíben el acceso sin razón?

Si a un aficionado le impiden entrar en un estadio simplemente por llevar la camiseta u otro elemento con los colores o el emblema de otro equipo, puede formular una queja ante el Órgano de Disciplina Social de la Real Federación Española de Fútbol. Según la abogada, “este órgano podría valorar la situación y emitir una resolución, pudiendo incluso llegar a sancionar al organizador del evento si considerase que el seguidor ha sufrido una discriminación injustificada.

Martínez recomienda, en dicho caso, recabar en ese momento todas las pruebas posibles para después plasmarlas en la denuncia y averiguar las razones por las que se le niega la entrada en el recinto deportivo.