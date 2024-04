Un tiempo cambiante e inestable desconcierta a los lucenses

Se habla mucho del tiempo estos días en Lugo. Lo cierto es que está tan cambiante y tan inestable que muchos vecinos reconocen que ya no saben qué ropa ponerse para salir de casa. Esto sucede, además, en un momento en el que tenemos todo tipo de información a mano para realizar ese tipo de elección. Las temperaturas varían tanto de un día para otro que no podemos guardar la ropa de invierno aunque el mes de mayo está tocando a la puerta.

En plena primavera, una nevada absolutamente extemporánea sorprendía a los lucenses el sábado por la mañana. Nevó mucho en poco tiempo. La temperatura bajó hasta situar el termómetro casi en valores en negativo. Seguramente si estuviésemos en enero, con menos horas de luz, la nevada habría cuajado en la ciudad.

Nieve cayendo sobre la Ronda da MurallaRAMUDO



Fue muy llamativa, pero duró poco, en todo caso. Eso sí, dejó una sensación de frío que pervivió a lo largo de toda la jornada y nos obligó a rescatar del fondo de armario los abrigos que ya estaban guardados para la próxima temporada.





Tarde primaveral de domingo

Al día siguiente, el domingo, hubo quien salió a la calle con la misma chaqueta del día anterior y casi se cuece vivo en su propia salsa. No fue un día caluroso, pero de los 2 grados del día anterior pasamos a casi 14 a la misma hora sin solución de continuidad. De hecho, hizo una agradable tarde de primavera.

Uno de los copos que cayó este sábado sobre Lugo en el cristal de un cocheRAMUDO



Para este lunes esperamos de nuevo una jornada un tanto extraña, según la previsión de Meteogalicia. Amanecemos con niebla y una temperatura mínima de 3 grados. No está para salir a la calle en manga corta. No lloverá, aunque sí veremos alternancia de nubes y claros. Se puede dejar el paraguas, pero no la chaqueta. La máxima no pasará de los 16 grados.