El equipo del líder de La Vuelta Jonas Vingegaard denuncia el robo de varias bicicletas y aclara el malentendido con el ciclista Axel Zingle

La Vuelta a España ha comenzado movida para el equipo de Jonas Vingegaard, el Visma lease a bike. Sí que es verdad que desde el punto de vista deportivo, la ronda española va bien para los intereses del danés y de su equipo ya que Vingegaard se impuso en la segunda etapa con la subida final al Limone Piemonte y ya es líder, dejando clara su intención de llevarse el triunfo final en Madrid.

noticias extradeportivas

Sin embargo, desde el punto de vista extradeportivo, el Visma también ha sido noticia por dos aspectos.

Por un lado, está lo ocurrido con el francés Axel Zingle. El galo, al igual que su líder, se fueron al suelo durante la segunda etapa debido a la lluvia cuando restaban más de 20 kilómetros para la línea de meta.

En un primer momento se llegó a hablar de que le habían robado la bicicleta a Zingle durante la intervención médica al ciclista tras esa caída: "Me volví a dislocar el hombro mientras agarraba un gel. Le di mi bicicleta a un tipo que no hablaba mucho inglés mientras me subía a la ambulancia para que me pusiera el hombro en su lugar. ¡Cuando salí, no había ninguna bicicleta!".

El equipo Visma aclaró a través de las redes sociales lo ocurrido finalmente con su corredor: "Tras el accidente en la final de hoy, su bici acabó en el coche escoba, lo cual fue un simple malentendido. La bici ha sido devuelta al equipo".

robo en el equipo

Además de eso, el propio Visma también ha confirmado a primera hora de este lunes que ha sufrido un robo en el camión del equipo.

"Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas. Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa", apunta el Visma en redes sociales.

En su comunicado añaden que "la policía ha iniciado una investigación sobre el incidente". Los corredores afrontarán este lunes, todavía en tierras italianas, una jornada de media montaña durante la tercera etapa, de 134,6 kilómetros entre las localidades de San Maurizio Canavese y Ceres. La subida de segunda categoría de Issiglio podría agitar la fuga, y el ascenso final pondrá freno a los esprinters. Podrás seguir el desenlace de la etapa en Tiempo de Juego a partir de las 16:00h