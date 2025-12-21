Otro enfado público de Vinicius para 57 millones de personas

El brasileño Vinícius Junior fue silbado por gran parte de su afición este sábado al ser sustituido en el minuto 83 del partido ante el Sevilla, tras encadenar su 14º partido sin marcar, y reaccionó en su cuenta oficial de Instagram cambiando su foto de perfil de una foto con el Real Madrid a una de Brasil y una publicación con un texto con tres puntos suspensivos.

No pareció encajar bien los pitos ‘Vini’, por su reacción en sus redes sociales. Cambio de imagen, publicación sin texto, y rápida, al contrario que en otras ocasiones. Unos silbidos que se intensificaron en el minuto 83, cuando Xabi decidió sacarle del campo para que entrase Gonzalo en su lugar. Un cambio que se alargó hasta el minuto, ya que Vinícius cedió el brazalete de capitán a Thibaut Courtois. Y los pitos no cesaron.

Unos que empezaron ya, de forma mucho más tímida, cuando su nombre fue anunciado por megafonía en las alineaciones y en la primera acción en la que intentó dejar atrás a dos defensas del Sevilla sin éxito. Pitado Vinícius en sus errores en un partido que se fue sin disparar, extendiendo su mal estado de forma a 14 partidos consecutivos sin marcar con la camiseta del Real Madrid. En total, contando los añadidos, alcanza los 1.115 minutos sin celebrar un gol con la camiseta blanca.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Vinicius se marcha enfadado en el pasado Clásico

Si el enfado del Clásico fue televisado para millones de espectadores, que pudieron ver a Vinicius farfullando contra Xabi Alonso y marchándose indignado a los vestuarios, este no se queda atrás. El brasileño cuenta en Instagram con más de 57 millones de seguidores por lo que su polémico cambio de foto recorrió el mundo con velocidad. En el telón de fondo está también lo que ocurrió en Talavera con Vinicius riéndose en el banquillo tras el 2-3 del conjunto local.

la reacción de florentino

En el momento del cambio, las cámaras de la retrasmisión enfocaron a Florentino Pérez, que comentaba la sustitución en el palco. Tras regresar a lo que pasaba en el césped, la realización volvió a enfocar al presidente del Real Madrid mientras Vinicius aún estaba abandonando el terreno de juego. Se captó a Florentino Pérez mirando su teléfono con cara de circunstancias a la vez que seguía comentando lo ocurrido.

Captura Florentino Pérez en el palco mirando el móvil durante el cambio de Vinicius.

Y es que está situación vuelve a poner sobre la mesa las dudas con la renovación del contrato del brasileño con el Real Madrid, que concluye el 30 de junio de 2027, y con su estatus actual, con el equipo liderado por los goles de Kylian Mbappé y Vinicius perdiendo cada vez más protagonismo.