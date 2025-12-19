Xabi Alonso evita hablar de las risas de Vinicius y Endrick que indignan al madridismo: "Estamos pensando ya en el Sevilla"

El Real Madrid logró la clasificación para octavos de final de la Copa del Rey tras vencer al Talavera (2-3). El conjunto blanco terminó pidiendo la hora en un encuentro que tenía dominado y su imagen volvió a quedar manchada por esos minutos finales en los que encajó dos goles.

Xabi Alonso, pese a ganar al Alavés y el triunfo copero, sigue estando en el alambre y un mal resultado en la Supercopa de España le condenaría definitivamente. Varios futbolistas han mostrado su apoyo al entrenador tolosarra en las últimas semanas, pero parece que la relación con el vestuario no es la mejor.

Y la prueba está en las diferentes reacciones que se vieron en el banquillo blanco durante y después del partido. Las cámaras de 'El Chiringuito de Jugones' captaron a Vinicius riéndose junto con Endrick después del 2-3 del Talavera. Una imagen que contrasta con la de un Xabi Alonso afligido y solitario tras el pitido final.

Vinicius y Endrick, 'pillados' por las cámaras del Chiringuito

Esas risas de los futbolistas brasileños han indignado a la afición madridista en redes sociales y Xabi Alonso, por su parte, no ha querido darle importancia este viernes en rueda de prensa. "No he visto las imágenes, conseguimos pasar la eliminatoria y ya pensamos en el Sevilla", afirmó el técnico.