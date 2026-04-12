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Por la cláusula

El enfado de la afición del Dortmund con la renovación de su gran estrella: Schlotterbeck renueva hasta 2031 y le pitan

El central, pretendido por los grandes, fue recibido con silbidos en el partido ante el Leverkusen pese a que acababa de renovar cuatro años su contrato.

Nico Schlotterbeck, en el suelo durante el partido contra el Leverkusen de este sábado.

EFE

Nico Schlotterbeck, en el suelo durante el partido contra el Leverkusen de este sábado.

Alex Salguero

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Una derrota en el Signal Iduna Park expresó ya de manera inequívoca que la competencia por el título de la Bundesliga, ya de por sí tan lejana, es imposible para el Borussia Dortmund, doblegado 0-1 por el Bayer Leverkusen y conforme con la segunda plaza. Un partido que vivió de manera especial Nico Schlotterbeck, uno de los capitanes y que esta semana había renovado hasta 2031 con el club.

El central, pretendido por los grandes de Europa, acababa contrato en 2027 y lo ampliaba en cuatro años más. Una noticia que parecía muy buena, pero que ha acabado enfadando y mucho a la afición. Y es que en el contrato de la estrella aparece una cláusula por lo cual podría marcharse mediante el pago de entre 50 y 60 millones de euros y que está disponible solo para algunos clubes.

Esto no le ha gustado nada a sus seguidores que se lo hicieron saber mediante silbidos durante el choque y cuando se anunció su nombre en la megafonía. Un recibimiento que no se esperaba para nada. Y es que consideran que pese a renovar la posibilidad de que se marche del equipo es muy factible dado el coste de su cláusula asequible para los equipos más poderosos del continente.

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