Cuando en Cádiz, ni la 'dance cam' anima a la afición en el descanso en el Nuevo Mirandilla

La afición del Cádiz está atravesando, junto a la plantilla, un momento crítico en la temporada. Después de 35 jornadas, el equipo es 18º en la clasificación de Segunda División, tan solo cuatro puntos por encima del descenso, que marca el Real Zaragoza con 34 puntos.

La racha del equipo que entrena Sergio González, además, no es buena: los cadistas suman cinco derrotas consecutivas, a lo que hay que sumar que, en casa, no consiguen amarrar una victoria desde el 9 de enero, cuando derrotaron al Sporting por 3-2.

Con ese panorama, la afición está más que disgustada, y son muchos los que, un día después del 0-1 frente al Andorra, señalan en redes que la 'Dance cam' del descanso, quizás no fue una buena idea para animar a la parroquia cadista.

Una actividad con la que los espectadores pueden divertirse al descanso se convirtió en la plataforma perfecta para demostrar su disgusto y su enfado con el equipo: de esta manera, se vio gente con más bien ninguna gana de bailar, enseñando el trasero o, como muestra el vídeo que se ha hecho viral este lunes, haciendo un amplio corte de mangas.