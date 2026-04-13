Malestar en el Moscardó tras conocer que sus aficionados no podrán acceder al partido contra el Real Madrid C: "No es un club cualquiera, por lo que no se puede comportar como un club vulgar y sin clase"

El Colonia Moscardó juega mañana martes 14 de abril, contra el segundo filial del Real Madrid C. Un partido que puede ser crucial para la permanencia en la cuarta categoría del fútbol español. El Moscardó de Javi Poves es 15º, en puestos de descenso, a dos puntos del equipo blanco que son los que marcan la permanencia.

Hoy el Colonia Moscardó ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que explica que sus aficionados no podrán acceder a las instalaciones de Valdebebas para animar a su equipo. En el comunicado el club madrileño explica que: "Nos apena comunicar que definitivamente queda prohibida la entrada a cualquier seguidor del CDC Moscardó para el partido de mañana, martes, 19:15. Solo podrán acceder socios y simpatizantes premium del Real Madrid (con DNI).

En este mismo comunicado, Javi Poves hace un llamamiento a Florentino Pérez para que en el tiempo que queda pueda cambiar las cosas: "Desde este club le pedimos a don Florentino Pérez, posiblemente el mejor presidente del Real Madrid CF de la historia, que ponga en orden en su ciudad deportiva y que aquellos trabajadores con pecho inflado que la gestionan se alineen con los principios y pilares del madridismo. El Madrid no es un club cualquiera, por lo que no se puede comportar como un club vulgar y sin clase".