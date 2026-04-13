El precio que paga un español en China por ver LaLiga a través de la plataforma que tiene los derechos: "No sé si aquí es muy barato o en España es muy caro"

Víctor Ladreda es un español que, tal como se describe en su perfil de TikTok, lleva "20 años haciendo negocios en China".

Víctor cuenta con poco más de un millar de seguidores pero se ha hecho popular este fin de semana gracias a un vídeo que, en 48 horas, suma más de 350.000 'me gustas'.

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En él, cuenta lo increíblemente barato que le sale ver, de forma legal, el fútbol español en China: "Aquí en China pago por ver LaLiga Española por televisión 18 yuanes al mes" o, lo que es lo mismo, "unos 2,25 euros".

Especifica que lo hace a través de Migu Sports, "la plataforma que tiene los derechos de LaLiga Española aquí en China", y con la que puede ver "todos los partidos en directo o en diferido".

Es un precio absolutamente ridículo en comparación al precio que se paga en España con las mismas condiciones. De ahí, que cierre su vídeo con la siguiente reflexión: "Viendo lo que se paga en España por lo mismo, no sé si aquí en China es muy barato, en España muy caro, o las dos cosas".

En España es tal la guerra que tiene abierta Javier Tebas, presidente de LaLiga, contra la piratería, que el vídeo ha recibido muchas reacciones precisamente a favor de ver el fútbol sin tener que pagar lo que piden los principales operadores en nuestro país: "En España me sale por 2.25€ menos", "en España es gratis verlo" o "cero euros y veo todo lo que quiero" son los mensajes de algunos usuarios que dejan entrever que utilizan sistemas alternativos a los oficiales para acceder a los contenidos de LaLiga.