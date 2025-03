Se enciende la alarma con Fede Valverde

Tras la derrota de este sábado en el Villamarín, el Real Madrid, sin tiempo que perder, ha regresado a los entrenamientos para preparar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que el martes (21:00) enfrentará en el Santiago Bernabéu a los de Carlo Ancelotti ante el Atlético de Madrid.

Ha sido una sesión, como informa Melchor Ruiz, en la que los titulares ante el Betis han realizado un trabajo de recuperación y el resto de la plantilla un esfuerzo algo más intenso. Entre estos últimos no ha estado el uruguayo Fede Valverde que ha realizado trabajo individual tanto en el gimnasio como en el césped.

Después de haberlo jugado casi todo, el charrúa se ha perdido los últimos tres partidos por unas molestias físicas: "No está ni lesionado ni es un descanso programado. Tiene molestias, no ha recuperado bien y no va a estar ante el Betis. Pero va a estar en el próximo partido ante el Atlético", dijo el viernes Ancelotti al respecto. Este domingo, a dos días del partido de Champions, no ha entrenado con sus compañeros y si lo hace mañana llegará al encuentro con solo una sesión con el grupo.

No será hasta el lunes en una sesión que será vespertina, desde las 17:00 horas en la Ciudad Real Madrid, cuando el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti junto al jugador uruguayo y los médicos, decidan si da un paso al frente para pasar una prueba con el grupo en el último entrenamiento antes del partido, según informa Miguel Ángel Díaz.