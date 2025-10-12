La operación que complica aún más la posible vuelta de Tiger Woods al golf

El golfista estadounidense Tiger Woods anunció que ha tenido que someterse a una nueva intervención en su espalda, por "dolores y falta de movilidad", que retrasa sin fecha su regreso a la competición.

"Después de experimentar dolor y falta de movilidad en mi espalda, consulté con médicos y cirujanos para que me hicieran pruebas. Opté ayer por reemplazarme el disco y ya sé que tomé una buena decisión para mi salud y mi espalda", escribió el propio Tiger este sábado en su red social 'X'.

El 15 veces campeón de 'Grand Slam' ha estado fuera de los campos desde que no pasó el corte en el Abierto Británico en julio de 2024. Woods, de 49 años, celebró una "exitosa" nueva intervención, "una cirugía de reemplazo de disco lumbar en la columna L4/5 por síntomas lumbares", su séptima operación de espalda en la última década.

Pese a sus problemas físicos, el 'Tigre' ya demostró en 2019, ganando el Masters, que es capaz de regresar y alargar la leyenda. Sin embargo, el californiano no compite en el PGA desde 2023 y este último paso por quirófano dilata un regreso que parecía más cerca, tras recuperarse este año de una rotura en el tendón de Aquiles.