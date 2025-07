Emilio Pérez de Rozas valora el fichaje de Marcus Rashford por el Barça: "Mentira tras mentira"

El verano que está protagonizando el FC Barcelona es para no perdérselo. El conjunto de la ciudad condal lleva hasta el momento un mercado de fichajes muy intenso. Todo empezó con el fichaje de Joan García procedente del RCD Espanyol. El portero catalán no dudó ni un solo segundo cuando le llegó la propuesta del equipo de Hansi Flick.

Athletic Nico Williams firma su nuevo contrato con el Athletic

Nada más hacerse con los servicios de Joan García, Laporta puso toda la maquinaria en marcha para ir a por Nico Williams. El extremo español le mareó la perdiz al FC Barcelona y acabó renovando con el Athletic Club hasta 2035.

Por si esto fuera poco, la entidad blaugrana también ha renovado a Szczęsny y tiene que ver que hace finalmente con Marc André Ter Stegen después de que este haya dicho que no se va a mover ,como mínimo hasta enero, ya que se ve capacitado de pelearle la titularidad a Joan García y a Szczęsny, aunque ahora todo apunta que tendrá que pasar por quirófano.

FCB El meta catalán ya luce como portero del Barcelona con el que ha firmado su contrato.

luis díaz no; marcus rashford sí

Con la negativa de Nico Williams y viendo lo difícil que era sacar a Luis Díaz del Liverpool, el Barcelona se ha puesto las pilas para hacerse cuanto antes con los servicios de Marcus Rashford. El interés por el jugador inglés se aceleró en la tarde del sábado. Tal y como informó Víctor Navarro, tanto FC Barcelona como Manchester United se pusieron a cerrar los últimos flecos para terminar con el proceso lo antes posible. La fórmula será una cesión sin opción de compra.

la opinión de miguel pérez de rozas

Emilio Pérez de Rozas es de esos periodistas catalanes que está alucinando con todo lo que se está viviendo en torno al FC Barcelona. Con respecto a la incorporación de Marcus Rashford, Emilio dejó la siguiente valoración en el tramo final de Tiempo de Juego de este sábado: "A mí me parece una historia que le encaja perfectamente al Barcelona. Da la sensación de que vamos acumulando mentira tras mentira. Nico no pudo ser, Luis Díaz quería ser inscrito ya y la tercera fórmula es un jugador que casi es un exfutbolista y que no sabes si será una lotería o no será una lotería."