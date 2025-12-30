Joselu, invitado de lujo en el Mundial relámpago de ajedrez, hace el 'saque de honor' en una caótica partida

Carlsen, que recientemente en Doha logró su decimonoveno título mundial, esta vez en la modalidad de rápidas, mejoró las sensaciones de su debut y terminó tercero con 13,5 puntos.

Magnus Carlsen volvió a dejar otra de las imágenes de la jornada al perder de manera directa en su partida ante el armenio Haik Martirosyan después de darle al reloj sin colocar todas las piezas que tiró de manera accidental.

Pese a ese mal inicio, Carlsen se repuso en sus siguientes cinco partidas ante Rudik Makarian, Xiangzhi Bu, Ihor Samunekov, Maxime Vachier-Lagrave y Nodirbek Abdusattorov. Una mejoría que le ha servido para convertirse en el campeón del mundo de ajedrez en la modalidad 'blitz', después de derrotar en la final al kazajo Nodirbek Abdusattorov.

Además, ese duelo entre el noruego y el armenio también estuvo marcado por la presencia de Joselu Mato. Y es que el exjugador del Real Madrid y ahora del Al-Gharafa realizó el 'saque de honor' de la partida moviendo el peón de Hayk Martirosyan.