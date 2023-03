Emilio Pérez de Rozas desvela cómo se siente Marc Márquez tras el accidente con Oliveira: "Es la primera vez"

La temporada 2023 de MotoGP ha empezado con polémica, tras que Marc Márquez sufriese una caída por intentar adelantar al portugués Miguel Oliveira e incluso acabó tocando a Jorge Martín, afectando seriamente las opciones de su compatriota. Una acción que ha generado mucha controversia en las redes sociales y en toda la comunidad del motociclismo, al entender este adelantamiento como sumamente temerario. También lo hizo en el tramo final de 'Tiempo de Juego' en el que los miembros del 'Tertulión' dedicaron un tiempo a debatir sobre ello.

La carrera dejó al italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia consolidando su liderato en el campeonato del mundo de motociclismo al lograr su segunda victoria en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, en el circuito de Portimao. Tras Bagnaia, cómodo en la segunda posición, acabó un Maverick Viñales que también sólido con consistencia en esa plaza sin permitir que se le acercase el grupo de Bezzecchi, quien sí se las tuvo que ver con todos sus rivales de turno para mantener el tercer peldaño del podio, que acabó en sus manos.

Márquez destacó que para él "lo más importante es que Miguel está bien". Pidió disculpas a Oliveira y a los aficionados portugueses: "Es un error grave y asumo la penalización". Tanto fue así que "de la preocupación por Miguel no sabía ni que me había lesionado", reconoce Marc en declaraciones a Dazn. "Todo ha venido provocado por un bloqueo muy fuerte de la rueda delantera en esa curva cuatro, no era ni mi intención adelantar a Martín, porque estaba lejos, pero después de ese bloqueo, cuando he soltado el freno de la moto, la dirección estaba hacia adentro, porque estaba cerrada", señala.

Así está Márquez

Emilio Pérez de Rozas, tertuliano habitual del 'Tertulión' de 'Tiempo de Juego' y habitual corresponsal en los circuitos de MotoGP, analizó con Joseba Larrañaga esta noche las sensaciones de Marc Márquez. Siendo una de las personas que más trato ha tenido con él, explicaba de primera mano cómo se sentía el piloto y que puedes escuchar aquí. Sobre las palabras de los otros pilotos, deja a un lado "las palabras amenazantes de Jorge Martín y las cuentas pendientes de Espargaró", pero el mismo Oliveira recalcó que "Márquez se había hecho daño y él no".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El tertuliano de 'Tiempo de Juego' se mostró al principio "asutado", porque "hoy podíamos haber presenciado algo muy desagradable". Marc Márquez ha aceptado "el castigo" de cara al Gran Premio de Argentina. Sin embargo, tras haber sido operado este lunes, el piloto no va a participar en la siguiente prueba del Campeonato del Mundo "para centrarse plenamente en su recuperación y llegar a las próximas citas en las mejores condiciones posibles".