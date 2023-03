Pecco Bagnaia repite victoria en Portimao; Márquez la lía y se cae

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) consolidó su liderato en el campeonato del mundo de motociclismo al lograr su segunda victoria en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, en el circuito de Portimao, mientras el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), la 'liaba' en las primeras vueltas de carrera.

El portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP) y el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) se pelearon por la posición en la salida, mientras un 'desmelenado' Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) cedió muchas plazas desde la 'pole position' y buscó cualquier hueco para recuperar terreno, si bien al final pasó cuarto al final de la primera vuelta, que dominó Oliveira.

Oliveira quería ejercer de 'ídolo local' -que lo es- y tiró con fuerza para intentar romper el grupo desde el principio, pero tanto Jorge Martín como Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) se pegaron a él como una 'lapa' y el vigente campeón del mundo se puso líder ya en la segunda vuelta, por delante de Oliveira, Martín y Marc Márquez, que la lió en la siguiente vuelta.

Two of the big hitters are OUT! ??



The luckless @_moliveira88 is collected by @marcmarquez93 on the brakes into Turn 3! ??



Hopefully Miguel is all OK ??#PortugueseGP ???? pic.twitter.com/fcoWDOPyT8