Emilio Pérez de Rozas tiene claro si Florentino duda o no de Carlo Ancelotti: "Soportando a Vinicius"

El vaivén emocional que vive el Real Madrid en las últimas semanas incluye que el conjunto blanco, pese a lo ajustado de muchas eliminatorias y muchos marcadores, y la crisis de juego y resultados, el equipo sigue vivo en las tres grandes competiciones de la temporada: Liga, Copa del Rey y Champions.

EFE El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Valencia disputado este sábado en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

Precisamente, ante la crisis, a Carlo Ancelotti le preguntaron este lunes, en la previa del partido de Liga de Campeones frente al Arsenal, por los pitos de la afición, por su confianza y por su seguridad en el puesto de entrenador.

Ancelotti dijo no saber si su tiempo como entrenador del Real Madrid está llegando a su fin, pero sí confirmó sentir el apoyo necesario del presidente del club, Florentino Pérez: "No lo sé, puede ser que mucha gente se haya cansado. No me parece que la persona más importante esté cansada, está contento, está conmigo, me apoya y me ayuda, esto es lo que cuenta. Lo que puede cambiar la dinámica es esto, que no se canse la persona más importante en este club", respondió.

EFE Carlo Ancelotti, en rueda de prensa

¿Es oportuno preguntarse por las opciones de ancelotti?

Pese a todo, a Manolo Lama le pareció oportuno preguntar, en Deportes COPE, a Tomás Guasch y Miguel Pérez de Rozas, si un mal resultado del Real Madrid frente al Arsenal en los cuartos de final pueden poner a Ancelotti contra las cuerdas.

Guasch fue claro y directo: "No, querido", y pidió hacer memoria ante los últimos acontencimientos en la Champions: "Primero fue el City, el peor rival, el cruce desesperado. ¡Pep, hazlo! Había titulares así... Pues 'ñaca'. Llegó el Atleti también ¡Es el momento! 'Ñaca'. A ver si el que se la va a jugar es Arteta...", ironizó.

Bromas al margen, Guasch comentó que el Real Madrid "es un club serio" y lo que pasé con Carlo Ancelotti "se verá a final de temporada".

Por su parte, Emilio Pérez de Rozas, prefirió 'atacar' a Manolo Lama por la pregunta: "¿Pero qué es esto, por favor? ¿Sale Lama, que hace la sentencia, y luego nos pregunta a nosotros?", bromeó con el de Cabra.

Cabe señalar que, anteriormente, Manolo Lama está convencido de que Carlo Ancelotti "saldría a hombros" del Santiago Bernabéu si consigue ganar LaLiga o la Champions, y cree que al italiano "se le pita cuando no gana, pero es el entrenador que dio una Liga y una Champions al Real Madrid hace seis meses".

Pérez de Rozas alega varios motivos por los que cree que 'Carletto' tiene más cartas para quedarse que para ser juzgado por un mal resultado frente al Arsenal. El primero es que Ancelotti tiene contrato hasta junio de 2026: "Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hablamos de que el Madrid va a despedir a su entrenador? O sea, a uno de los entrenadores históricos, a uno de los que le hace ganar Champions, Ligas y Copas intercontinentales y probablemente el Mundialito sin enfadarse con nadie, sin pegar un grito y soportando a Vinicius", reflexionó.

Por todo ello, Pérez de Rozas va más allá y hablando "en serio", cree que Ancelotti "merece no moverse de ahí nunca".

Y otro motivo más para seguir en el banquillo del equipo blanco: "Otra cosa es lo que ha dicho él: si el que manda está contento con él, ya nos podemos poner los demás como queramos", en alusión a su afirmación durante la rueda de prensa y la confianza de su presidente.

Por último, los oyentes de Deportes COPE, en la encuesta realizada en las redes sociales del programa, creen en su mayoría (60% los votos en el momento de la emisión del programa) que Ancelotti se juega el puesto en la eliminatoria frente al Arsenal.