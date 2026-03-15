Eibar y Burgos se contrarrestan y ven frenadas sus buenas rachas

El Burgos se ha llevado este domingo un meritorio empate de Ipurua y ha truncado la racha victoriosa de seis partidos consecutivos con victoria como local del Eibar, lo que mantiene a ambos en la primera mitad de la tabla.

El Eibar y el Burgos llegaban al partido de hoy en un buen momento de forma. Los primeros minutos fueron de tanteo y con pocas aproximaciones al área. El primero en intentarlo fue el conjunto visitante con un tiro desde fuera del área de David González, pero su disparo ajustado al poste derecho salió desviado.

Pocas ocasiones en el primer cuarto de hora, salvo un remate de Arbilla que acabó con el balón rozando la escuadra izquierda tras el desvío del meta visitante. Había mucho respeto entre ambos equipos y ello hacía que prevaleciera la prudencia.

Pasados los primeros 20 minutos el encuentro pareció animarse. Javi Martón desde el centro del área cabeceó un balón tras un centro de Arbilla, que se perdió por la derecha, pero que fue un nuevo aviso para el Burgos. A pesar de estos escarceos, el juego seguía siendo bastante estático y no se produjeron apenas situaciones ofensivas de peligro real.

El choque era disputadísimo y jugado de poder a poder, pero el gol se hacía rogar.Las numerosas interrupciones con faltas que se sucedían impedían a los equipos jugar con una mínima fluidez. Esta tónica se mantuvo hasta el final del primer período al que se llegó con el empate a cero inicial, ya que una buena ocasión de Martón en el minuto 43 fue marrada gracias a una gran parada de Cantero. El Eibar había tenido más el balón, pero con un dominio infructuoso.

En la segunda mitad el Burgos salió con más intensidad y fue el primer equipo en llevar peligro en el minuto 51 con un disparo desde el centro del área que se perdió por el lado derecho. El Burgos insistió con otro remate raso de Lizancos que detuvo Magunagoitia.

Y no hay dos sin tres dado que Iñigo Córdoba también en el minuto 54 tuvo una ocasión clara con un disparo desde dentro del área y el balón salió rozando el larguero. Y la siguiente también fue del Burgos, con un tiro de Appin desde el interior del área que se marchó alto.

El Eibar trató de reaccionar con un cabezazo de Corpas en el minuto 61. San José trató de insuflar a su equipo algo más de mordiente metiendo en el campo a Jon Bautista en lugar de Martón en la punta de la delantera y de Garrido por Olaetxea en el centro del campo.

Estas novedades parecieron surtir efecto, ya que a los pocos minutos Adu Ares tuvo la oportunidad más clara del partido. Fue un potente disparo desde el lado izquierdo del área, que obligó a una buena intervención de Cantero.

El Eibar no se resignaba a ceder puntos en su feudo y en el minuto 86 Anaitz Arbilla, tras el saque de un libre directo desde fuera del área, volvió a llevar peligro a la meta burgalesa. En el tiempo de prolongación Mollejo.lo intentó desde dentro del área con un tiro que detuvo Magunagoitia. Ya no había más tiempo y al final cada equipo se llevó un punto a su casillero.

FICHA DEL PARTIDO:

0.- Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain. Jair, Arbilla (Bernat, m. 86), Olaetxea, (Aleix Garrido, m. 73), Sergio Álvarez, Corpas, Mada (Guruzeta, m 60), Adu Ares (Hugo García, m. 87) y Martón (Bautista, m. 73).

0.- Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio González, Gregorio, Miguel, David, Morante, Atienda, Córdoba (Fer Niño, m. 64), Appin (Mollejo, m. 64) y Curro (Brais, m. 86)

Árbitro: El colegiado Álvaro Moreno del Comité Madrileño. Amonesto en el minuto 12 a Sergio. En el 21 la cartulina amarilla fue para Nolaskoain. En el 27 nueva cartulina amarilla, en esta ocasión para Atienza. Adu Ares también vio la tarjeta en el minuto 43. En el 89 amonestó a Hugo García.

Incidencias: Partido entre dos equipos en un buen momento, lo que favoreció la asistencia de numerosos espectadores. Buena entrada con 5.400 aficionados en las gradas y entre ellos una nutrida representación de hinchas burgaleses, dada la cercanía de Eibar con su ciudad.