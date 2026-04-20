Duro golpe a la falsificación de camisetas de fútbol en la previa del Mundial

La policía del Reino Unido ha incautado más de 4.400 camisetas de fútbol falsas en la mayor redada de una nueva campaña previa al Mundial de 2026. La operación tuvo lugar el sábado por la mañana en uno de los mercadillos al aire libre más grandes del país, situado en la región de Midlands. Entre las falsificaciones se encontraban equipaciones de selecciones como Argentina, Francia, Portugal e Inglaterra.

El puesto del mercadillo llevaba tiempo bajo vigilancia. En la operación, con nombre en clave Bloxwich, un hombre fue detenido como sospechoso de distribuir productos falsificados y puesto en libertad bajo fianza. La policía ha confirmado que tiene previsto interrogar a más personas presuntamente implicadas en el caso.

Un delito que financia el crimen

El sargento detective Jamie Kirk, de la Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Policía de la City de Londres (PIPCU), ha advertido sobre las consecuencias de esta práctica. "Mucha gente lo ve como un delito menor, entiendo que quieran conseguir una camiseta para sus hijos o para ellos mismos de cara al Mundial, pero este tipo de delito deriva en una criminalidad mucho mayor", declaró al medio The Athletic.

Kirk también subrayó que los artículos de "mala calidad" que "no cumplen las normas exigidas, pueden ser inflamables o contener productos químicos nocivos". El valor total de la mercancía incautada, que incluía camisetas de clubes de la Premier League y de las principales ligas europeas, asciende a unas 400.000 libras (unos 470.000 euros) en pérdidas para el mercado legítimo.

El alto coste de la ropa oficial

El aumento de las falsificaciones se debe, en parte, al alto precio de los artículos originales. Por ejemplo, Nike, proveedor de las selecciones de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, cobra 134,99 libras por una camiseta "auténtica" del Mundial, mientras que las réplicas cuestan 89,99 libras para adultos.

Por su parte, la gama de Adidas para el Mundial, que incluye a la vigente campeona Argentina, tiene precios que van desde las 60 a las 120 libras. Una encuesta de The Athletic reveló que el 78% de los suscriptores había comprado una camiseta falsa y el 89% citaba el coste como principal factor de motivación.

Lucha global contra el fraude

Las autoridades deportivas y policiales están intensificando sus esfuerzos. La Premier League interceptó el año pasado 230.000 productos y eliminó 130.000 anuncios en línea, evitando la venta de falsificaciones por valor de 20 millones de libras. La liga mantiene su "firme compromiso de reducir la venta y distribución de productos falsificados".

En Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también ha lanzado una campaña de concienciación. El año pasado, las autoridades estadounidenses incautaron 276.000 falsificaciones valoradas en aproximadamente 33 millones de dólares, y esperan "una actividad delictiva similar" con la proximidad del Mundial.