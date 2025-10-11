La dura respuesta de Santi Cazorla a los que le acusan de estar detrás del despido de Paunovic: "No sé quién me da más lástima"

No están siendo días fáciles en Oviedo. El equipo se las prometía muy felices a finales de junio cuando conseguía regresar a Primera 24 años después. Y no había empezado mal la temporada. Tras 8 jornadas suma 6 puntos y marca la salvación a pesar de haber jugado ya contra los tres primeros clasificados (Real Madrid, Barcelona y Villarreal). Por eso resultó muy sorprendente el cese del entrenador Veljko Paunovic, el héroe del ascenso.

El elegido para hacerse cargo del equipo ha sido un viejo conocido. Una decisión que no ha sentado muy bien entre la afición que no le perdona que hace un año en pleno playoffs de ascenso tuviera un precontrato firmado con Las Palmas para entrenar en Primera. Luis Carrión fue presentado, no se disculpó como le hubiera gustado a muchos y dejo una frase que ha reabierto heridas: "Nunca es fácil cesar a un entrenador, en este caso menos, pero estoy convencido en que es la decisión correcta".

Santi Cazorla, leyenda y capitán del equipo, ha sido señalado por muchos aficionados carbayones como uno de los causantes de la salida del serbio. Cazorla fue el primero en despedirse de Paunovic, pero el foco sigue puesto en él. Algo que no le ha gustado y que le ha llevado a tener que publicar un mensaje muy crítico en su cuenta de Instagram: "No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mí o los que se las creen".