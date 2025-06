El dueño del Panathinaikos Dimitris Giannakopoulos sale huyendo para evitar ser detenido y el Olympiacos exige su arresto: "Voy a violar a su hija"

La liga griega de baloncesto no deja de dejarnos episodios bochornosos y el último llegó durante las últimas horas a raíz del segundo encuentro de la final entre el Olympiacos y el Panathinaikos.

En el primer encuentro, los dueños del Olympiacos atacaron a sus jugadores por su papel durante el encuentro, mientras que en el segundo partido, el propietario del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos fue expulsado del recinto antes incluso de que se pusiera el balón en marcha.

Tras su expulsión, Giannakopoulos permanenció junto a los vestuarios, sin retirarse del todo del pabellón, sin embargo, los continuos cánticos contra él y su hija acabaron con su paciencia, y según el Panathinaikos, esa fue la razón por la cual Giannakopoulos abandonó el pabellón.

"Llevo años jugando al baloncesto y nunca había presenciado semejante desgracia. Todo el auditorio insultó a una sola voz a mi familia y a mis hijos, los seres más sagrados de esta vida. En lugar de condenar lo sucedido, los dirigentes del Olympiakos presentaron una demanda contra mí por mi reacción. Lo que hicieron fue una muy mala jugada. Por este motivo las autoridades me expulsaron de la sala. El Olympiakos se ha convertido en un estado en este país. Veremos si el Estado interviene después de todo esto", señaló el dirigente al término del encuentro.

huida

Sin embargo, se han hecho virales las imágenes de Giannakopoulos huyendo en su coche para no ser detenido por la policia después de la denuncia interpuesta por el Olympiacos, como así confirmaron sus dueños, Panagiotis y Giorgos Angelopoulos

Panagiotis Angelopoulos reveló que: "La OEM ha presentado una demanda y la legalidad está vigente", mientras que su hermano George Angelopoulos añadió que "exigimos a la policía griega que lo arresten de inmediato. Ya hemos leído suficiente, todos dicen basta. El baloncesto y el deporte son una cosa, y esto es otra. Esto no es baloncesto, no es deporte, no puede existir en la civilización occidental".

"Vayan y díganle a Giorgos Angelopoulos que voy a violar a su hija delante de él", asegura el director general del Olympiacos Nikos Lepeniotis, que dijo el dueño del Panathinaikos.

Al ser preguntados por si tenían intención de asistir al tercer encuentro en el OAKA, George Angelopoulos respondió: "Lo que está sucediendo no tiene nada que ver con el deporte. No importa quién gane el campeonato este año. Lo ocurrido no tiene cabida en el deporte griego. Este tipo de comportamientos, esta gente, no puede continuar".