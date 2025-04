Las dudas de Pedro Martín sobre el penalti que dio la victoria al Barça frente al Celta: "No sé por qué lo pitan siempre"

El Barcelona consiguió una importante victoria en su lucha por el título liguero tras derrotar al Celta (4-3) en un partido loco que fue perdiendo 1-3.

lamine yamal, suplente

La suplencia de Lamine Yamal, sustituido por Ferran Torres, fue la principal novedad del Barcelona para medirse al Celta de Vigo

Hansi Flick realizó dos cambios más respecto al once que perdió el pasado martes en Dortmund (3-1), con el regreso a la titularidad de Íñigo Martínez y Pedro González 'Pedri' en detrimento de Ronald Araujo y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

El Barcelona saltó al terreno de juego con el siguiente once: Szczesny; Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Raphinha, Fermín López, Ferran; y Lewandowski.

penalti

En el descuento del partido el Barça consiguió la victoria gracias a un tanto de penalti que transformó Raphinha

Jugada polémica que provocó el enfado de la expedición gallega. Yoel Lago derribó a Dani Olmo dentro del área y en un primer momento, Melero López no señaló la pena máxima, sin embargo, tras ser llamado desde el VAR por Trujillo Suárez, revisó la jugada en el monitor, y acabó señalando el penalti.

EFE El árbitro Melero López consulta la pantalla del VAR antes de señalar un penalti

Decisión del colegiado que no fue compartida por el especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, durante la retransmisión del choque: "La típica jugada que no busca la pelota, busca interrumpir al defensa, y en este fútbol, no sé por qué, lo pitan siempre. Yo es una jugada que ya siempre lo repito, no entiendo por qué los árbitros siempre pitan falta pero como siempre la pitan, pues yo creo que se la va a hacer".

"El único ánimo del delantero es que no toque la pelota el defensa, no de jugar la pelota. Y yo entiendo que en ese caso el que hace falta es el delantero, pero la pita el al revés siempre", concluyó.

Imagen del penalti de Yoel Lago sobre Dani Olmo al final del Barça-Celta

Pedro Martín terminó poniendo un 4 al colegiado con la siguiente conclusión sobre esa jugada final: "Debe ser que yo voy al revés de todo el mundo. El resto del partido ha tenido errores. ¿Tú crees que quiere jugar ahí la pelota Dani Olmo? No es el más raro que he visto de este tipo. El jugador del Celta ha estado torpe también".

El jugador del Celta Pablo Durán se pronunció sobre las polémicas arbitrales del encuentro: "Hay muchas acciones se deberían haber pitado de otra manera. Iñigo (Martínez) me agarra en una en la que me voy solo contra el portero. Él mismo me dice que si me tiro es penalti, pero el árbitro dice lo contrario. Son cosas que no dependen de nosotros y no podemos perder el tiempo con ellas"