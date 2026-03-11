Las dudas detrás de los históricos 83 puntos de Adebayo: "40 tiros libres y los Wizards... no fue un partido de baloncesto de verdad"

El pívot estadounidense Bam Adebayo logró este martes la segunda mayor anotación en un partido en la historia de la NBA gracias a sus 83 puntos en el triunfo por 150-129 de los Miami Heat ante los Washington Wizards, superando al icónico Kobe Bryant, que hace 20 años anotó 81 en un partido ante los Toronto Raptors.

Adebayo se queda solo por detrás de los 100 de Wilt Chamberlain en 1962. El pívot estuvo a otro nivel en un partido en el que al descanso ya presumía de 43 puntos en su casillero. El jugador, de 28 años, logró alcanzar los 83 gracias a un 20/43 en tiros de campo, 7/22 en triples, con un sobresaliente 36/43 en tiros libres, recibió mínimo 20 faltas, convirtiéndose en el jugador que más tiros libres ha anotado en un partido de la NBA.

"Me pregunto qué diría (Bryant)... Porque siempre quise hablar con él... Probablemente, me diría que lo volviera a hacer. Fue un momento surrealista superar a alguien a quien idolatrabas de niño", expresó Adebayo tras su hazaña. Una proeza que, sin embargo, ha creado muchas dudas y es que a pesar de lo conseguido son muchos los que en las redes sociales consideraban que un récord como este nunca debería haber sido conseguido por alguien como Adebayo.

Las dudas sobre Adebayo

Elegido como el número 14 del Draft de 2017 por los Miami Heat. Bam Adebayo cumple este año su 9ª campaña en la NBA. Es un buen jugador, pero no una estrella. Es cierto, eso sí, que ha sido tres veces All-Star, ha sido elegido en una ocasión en el mejor quinteto defensivo de la NBA, ha disputado 2 Finales de la NBA (2020 y 2023) y es campeón olímpico, pero nunca ha estado en las quinielas del MVP. Hasta este martes su mejor anotación eran los 41 puntos que le hizo el 24 de enero de 2021 a los Brooklyn Nets en un partido que su equipo perdió 128-124.

Está claro que no es un anotador del estilo de Chamberlain, Kobe Bryant o Luka Doncic, pero es que, además, la forma en que ha conseguido su histórica anotación tiene truco. Lanzó 43 tiros libres y convirtió así 36 de sus 83 puntos. Récords históricos en ambas facetas. Hizo 22 intentos de tres puntos y muchos de ellos no tocaron ni aro. Y consiguió apenas un 52% de porcentaje en tiros de campo, el que menos en una explosión anotadora. Promediaba 20 puntos por partido y esta temporada su récord eran los 32 que había hecho en enero en una derrota ante los Blazers.

De hecho muchos aficionados lo consideran un récord artificial. Enfrente estaba uno de los peores equipos de la NBA. Spoelstra lo mantuvo en pista cuando su equipo ganaba de 20 puntos, los Heat decidieron hacer faltas a los Wizards para conseguir más posesiones y si la pelota no llegaba a Adebayo lanzaban triples rápidos para que el tiempo se consumiera más despacio. “El último cuarto no fue un partido de baloncesto de verdad”, declaró Brian Kefee, entrenador de los Wizards. Ime Udoka, entrenador de los Houston Rockets fue más allá: “Lo primero que piensas es cómo... no por él, sino por su forma de jugar. Vi que solo anotó 6 triples, pero 40 tiros libres o algo así, lo cual lo dice todo... Y los Washington Wizards”.