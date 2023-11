Draymond Green estrangula a Rudy Gobert en una lamentable pelea en el Golden State-Minnesota

Los Minnesota Timberwolves sumaron su séptimo triunfo seguido al derrotar este martes a los Golden State Warriors (101-104) en un encuentro muy turbulento, ya que Klay Thompson, Draymond Green y Jaden McDaniels fueron expulsados por una tangana cuando no se habían jugado ni dos minutos de partido.

Todavía con 0-0 en el marcador, Thompson (Warriors) y McDaniels (Wolves) empezaron la bronca y numerosos jugadores acabaron enredados en ese incidente, incluidos Green (Warriors) y Rudy Gobert (Wolves). "Thompson y McDaniels estuvieron involucrados en un altercado que no se disolvió inmediatamente y sus acciones requerían la expulsión", explicaron tras el encuentro los árbitros según el pool de la NBA.

The Warriors and Timberwolves got chippy just two minutes into their in-season tournament game ??



Draymond Green, Klay Thompson and Jaden McDaniels were all ejected. pic.twitter.com/m7UvULewa2