Doncic hace magia sobre la bocina y regala un partidazo a los Lakers

Austin Reeves forzó la prórroga y Luka Doncic brindó el triunfo de los Lakers 127-125 ante los Nuggets. Los Nuggets iban 3 arriba (115-118) a falta de 5.4 segundos cuando mandaron a Reaves a la línea. El de Arkansas metió el primero y falló a propósito el segundo con un tiro perfecto que rebotó en el aro para atrapar el rebote, tirar a canasta y forzar la prórroga.

Y en el tiempo extra, con empate a 125, los Lakers le entregaron a Doncic la última posesión para que se la jugara sobre la bocina. A 0.5 segundos, anotó un tiro en suspensión hacia atrás, marca de la casa, para el agónico triunfo. El esloveno terminó con 30 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes. Reaves aportó 32 puntos, Marcus Smart 21 y LeBron James 17. Para Denver, Nikola Jokic firmó un triple-doble con 24 puntos, 16 rebotes y 14 asistencias. Aaron Gordon sumó 27 puntos, Tim Hardaway Jr. 20 y Cam Johnson 17. Jamal Murray solo anotó 5 puntos, tras un 1 de 14 en tiros de campo (7,1 %).

Atlanta aumenta su buena racha

Los Hawks se impusieron por 122-99 a los Bucks y sumaron el noveno triunfo seguido, su mejor racha de la temporada, que les tiene luchando por posiciones de 'playoff' directo. Jalen Johnson terminó con 23 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias, CJ McCollum hizo 30 puntos y Nickeil Alexander Walker anotó otros 20 tantos. El griego Giannis Antetokounmpo se perdió el partido por esguince en el tobillo y los Bucks estuvieron liderados por Ryan Rollins que hizo 22 puntos y 8 asistencias.

Remontada fallida en Miami

Los Miami Heat solo fueron por delante en el marcador 9 segundos y llegaron a perder de 22 puntos, pero en los segundos finales estuvieron a punto de dar la campanada, a solo una canasta de culminar la remontada. El triunfo de los Orlando Magic (117-121) es el séptimo seguido. Paolo Banchero aportó 27 puntos, mientras que su compañero Desmond Bane sumó otros 21. Para los Heat, Jaime Jaquez Jr. anotó 22 puntos, mientras Bam Adebayo y Norman Powell sumaron 20 cada uno.

Además de estos partidos, los San Antonio Spurs ganaron 115-102 a los Charlotte Hornets en el retorno de Victor Wembanyama tras un partido de ausencia. El francés firmó 32 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias y tres tapones. Los Boston Celtics derrotaron 111-100 a los Washington Wizards con 24 puntos del portugués Neemias Queta y el segundo doble-doble de Jayson Tatum (20 puntos y 14 rebotes). Finalmente, los Philadelphia 76ers se impusieron a 104-97 a los Brooklyn Nets, un triunfo con susto incluido tras dilapidar una ventaja de 28 puntos que habían llegado a tener.