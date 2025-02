División entre Rafael Louzán y Medina Cantalejo

Estamos viviendo unas semanas muy críticas en cuanto a la situación del arbitraje español debido a las últimas polémicas de las últimas jornadas.

Han continuado las quejas de los diferentes equipos, y sobre todo ha destacado el paso más allá que dio el Real Madrid a partir de la ya famosa entrada de Carlos Romero a Kylian Mbappé durante el Espanyol-Real Madrid de Cornellá.

EFE Imagen de la entrada de Carlos Romero a Kylian Mbappé

Una delegación del equipo blanco fue a comienzos de esta semana a escuchar los audios de esa jugada a la sede de Las Rozas. Como informó nuestro compañero Melchor Ruiz, el club merengue salió de esa reunión sin entender por qué no se expulsó a Romero en esa jugada.

división entre presidentes

Dentro de esta tensión en el ambiente con el estamento arbitral, destaca que hay división entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, tal y como señaló Pedro Martín este sábado en Tiempo de Juego.

"Mira que yo no tengo relación con nadie. Ningún árbitro, pero…Ayer (viernes) el presidente Louzán estuvo reunido con tres árbitros internacionales y fue una reunión en la que quiso que no estuviera Medina Cantalejo", apuntó Pedro, "entre otras cosas para no condicionar la opinión de los árbitros con el presidente delante. Pero en cualquier caso también es un ejemplo de que los árbitros de Primera y Segunda División están muy divididos y ya están oliendo a muerto con Medina Cantalejo".

"Y… Louzán tiene claro que va a cambiar todo el organigrama del Comité Técnico, los árbitros lo saben, y ahora mismo está con los árbitros, pero no con Medina Cantalejo", añadió.

"Estará sondeando a ver qué opciones les pueden parecer buenas a los árbitros más pesados, los internacionales. Eso es el asunto. Digamos que Louzán… Está con los árbitros, no con Medina Cantalejo y entonces prefiere un interlocutor arbitral, aunque no sea el presidente, antes que él", concluyó.

jagoba arrasate

El técnico Jagoba Arrasate ha vivido un comienzo de 2025 complicado pese a los muchos puntos que acumulaba su equipo, el RCD Mallorca, y su buena clasificación. Tras una primera vuelta excelente, entre las mejores de la historia del club, el regreso de las vacaciones fue difícil.

A todo eso se han juntado decisiones arbitrales incomprensibles, especialmente desde el VAR, por la sencilla razón de que lo que le salía caro a su equipo no era así en el caso de jugadores contrarios.

El Mallorca es el equipo con más rojas, seis, pero lo que indignaba al técnico era que lo que ha penalizado a su equipo no ha sido así en el caso de los rivales, es decir la diferente vara de medir, como por ejemplo en la agresión de Baena a Valjent en Villarreal o la peligrosa entrada de Gallagher a Jan Salas en el Metropolitano que se quedaron sin castigo, mientras que al Mallorca le habían expulsado a Mascarell por una acción parecida, involuntaria pero que acababa impactando en la pierna del rival.

Deportes Cope Baleares Jagoba Arrasate posa con las camisetas de Pedro Martín

Es sobre todo la excesiva intervención del árbitro del VAR en cualquier acción por leve que sea, las interrupciones continuas, ese fútbol ficticio con tanto protagonismo arbitral y poco juego efectivo lo que llevó al técnico a dejar una reflexión en la que decía que este deporte ya no es el que conoció: "estoy profundamente triste porque me estoy desenamorando de este deporte. Me enamoré con mi padre yendo a Atocha. Se me están quitando las ganas de todo. Llevamos un mes que nos estamos sintiendo ninguneados y vemos acciones que pasan en todos los partidos, paras un frame y nos cae en contra y al revés no se revisan. Son situaciones que cansan mucho ni me indigno, siento tristeza. Llegará el jueves y voy a mirar quién está en el VAR porque se han convertido en los protagonistas de los partidos” decía el técnico el pasado 25 de Enero.