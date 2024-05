La divertida receta de Ancelotti para antes de la final de la Champions: "Brócoli, salmón y pasta"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no quiso calificar a su equipo de “favorito” de cara a una final de la Liga de Campeones del próximo 1 de junio en Wembley, para la que está “convencido” de que tendrán que “sufrir” para ganar el que sería el decimoquinto título del conjunto blanco en la historia de la competición.

“No pensamos en que somos favoritos. Tenemos que jugar un partido contra un rival que ha merecido llegar a la final, eliminando a equipos de gran calidad. Estamos convencidos de que hay que sufrir, luchar y pelear, como en todas las finales”, dijo en rueda de prensa.

“Nosotros tenemos muy claro lo que es el Borussia Dortmund, un equipo con mucha historia en la competición y la experiencia cuenta. Es un equipo que ha llegado con mérito. Han llegado los dos mejores equipos para jugar la final de la ‘Champions’. Nosotros no estamos de vacaciones, pero muchos sí”, añadió.

Ancelotti no quiso comparar la final del sábado con la del pasado miércoles entre Bayer Leverkusen y Atalanta, en la que los italianos vencieron al, a priori, favorito.

Ancelotti sobre el portero de la final

Ancelotti reconoció que elegir entre el belga Thibaut Courtois y el ucraniano Andriy Lunin para ser el portero titular en la final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund es “una decisión difícil” ya que “ambos merecen jugar”.

Courtois, Lunin y Kepa, porteros del Real Madrid (EFE y Cordon Press)

“Es una decisión muy difícil porque ambos merecen jugar la final. Lunin porque ha hecho una temporada fantástica, hoy tiene fiebre pero se va a recuperar para el sábado, y Courtois porque ha vuelto de su lesión y es el mejor portero del mundo. El debate me gusta mucho, así que en esta semana que no tengo nada que hacer me gusta escucharlo”, dijo en rueda de prensa.

La receta de Ancelotti

Por otro lado, el técnico italiano aseguró en un ambiente distendido en la rueda de prensa del día de puertas abiertas del club blanco a cinco días de la final de la Liga de Campeones, que el sábado, a horas de la gran cita de Wembley, comerá "brócoli, salmón y pasta" e intentará dormir una hora de siesta.

"No hago nada en particular", reconoció preguntado por la faceta personal antes de las grandes citas. "Tengo mi rutina y es la que voy a seguir, nada especial, un poco de superstición tengo, es bastante normal porque no tenerla conlleva mala suerte. Lo vamos a disfrutar, somos conscientes de que hemos hecho algo bueno esta temporada y tenemos que meter la guinda al pastel".

Carlo Ancelotti, en rueda de prensaEFE

"Brócoli, salmón y pasta es lo que voy a comer. Después una hora de siesta, si soy capaz, y después todos los pensamientos del partido. Antes de la charla el corazón empieza a subir, llega hasta 110 o 120 pulsaciones. Se queda ahí hasta que empieza el partido que el corazón vuelve a su ritmo normal", reconoció.

El éxito de Ancelotti, técnico con más 'Champions' conquistadas, va más allá de las virtudes tácticas, el técnico italiano resaltó la importancia de lo psicológico y el trato diario con sus jugadores para gestionar el vestuario.



"No soy psicólogo, pero tengo experiencia porque llevo muchos años en vestuarios y la relación personal es lo más importante en mi opinión. No sólo hablamos de aspectos tácticos, también sobre la vida personal. Hay 50 personas en un entorno con el que pasas más tiempo que con tu familia. Si la relación no es buena no estaríamos haciendo un buen trabajo", resaltó.