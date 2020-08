Diez años del primer Tiempo de Juego con Pepe Domingo Castaño y Paco González

27 de agosto de 2010. Día histórico en la radio y sobre todo en nuestra casa, en la Cadena COPE. El nuevo equipo de Deportes de la Cadena COPE, encabezado por Paco González y Pepe Domingo Castaño, hacia su debut en estas ondas. Así fue el comienzo de ese nuevo Tiempo de Juego

El primer programa en COPE era un momento histórico. Arrancaba el programa Pepe Domingo Castaño con su habitual: “¡Hola, hola! ¡Comienza... 'Tiempo de Juego'! y después continuó diciendo:

“Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil. Muy difícil pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas. Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí y para más de 50 locos de la radio, a los que ahora estoy representando. Los estoy mirando con ojos de hermano mayor a todos ellos. A mi Paquito, a mi Hevia, a mi Armenteros, a mi Rubén, a mi Evangelio, a mi Antonio, a mi Pedrito, a mi Willy, a mi Bravo, a mi Rubén, a mi Hernández, a mi Javi... Encima todos los que se subieron a este barco, a los que ya estaban a bordo y los que se van a subir, que se subirán. Aún queda algún rezagado por ahí (Manolo Lama). No voy a meterme con nadie. Voy a dejar el pasado donde debe estar, en el pasado, en el olvido. A los individuos como nosotros parece que el silencio es la mejor respuesta a la arrogancia. Hablo en nombre de todos ellos, porque creo que debo hacerlo. Primero: porque soy el mayor, segundo: porque se lo debo; tercero: porque me apetece; y en resumen: porque me da la gana. Y os prometo que lo vuestro nunca lo olvidaremos. Gracias a vosotros por ese apoyo constante en todos los rincones del Facebook, del Twitter, del Myspace, del Tuenti, de los confidenciales; y de todos esos modernos sistemas de cariño que la vida pone a nuestro lado para que la gente no se sienta sola”.

“Nunca nos hemos sentido solos, ni en los peores momentos, cuando Paquito comenzaba su largo calvario personal. Vosotros sois los responsables de que estemos aquí ahora más unidos que nunca, dispuestos a empezar de nuevo. Por vosotros, la audiencia más hermosa de mi querida radio, ha valido la pena este verano de incertidumbre y de locura. Solo os pedimos un poquito de confianza y de paciencia. Lo vamos a intentar con nuestras armas de siempre, con la risa, con la broma, con los anuncios, con las canciones, con el cachondeo, y sobre todo con el deporte”.

“Más de una vez, nos confundiremos y en lugar de 'Tiempo de Juego' diremos 'Carrusel', y en lugar de COPE diremos SER, seguro... Después de tantos años algo nuestro se ha quedado allí, aunque no lo parezca. Pero nuestra casa, a partir de ahora es esta, nada menos que esta, la Cadena COPE. La Cadena que nos ha recibido con los brazos abiertos. Gracias a todos los trabajadores de esta casa que nos han sonreído sin pedir nunca nada a cambio. Gracias en nombre de la radio”.

“Si esperabais otro tipo de comienzo, lo siento. Cada uno es muy dueño de sus palabras y de sus silencios. Y ahora mismo, cuando estamos a punto de bautismo, y nunca mejor dicho estando donde estamos, solo me apetece mandar a paseo los malos pensamientos. Que los tengo, por supuesto. Y empezar como siempre lo hemos hecho. Que nosotros desde aquí, desde este estudio y vosotros desde vuestras casas, desde vuestros coches, desde vuestros barcos, desde vuestros trabajos, desde vuestras playas, desde vuestras montañas, desde vuestros bares, desde vuestros chiringuitos, desde vuestras camas, desde vuestros hoteles, desde vuestras bicicletas, desde vuestros hospitales, desde vuestros ordenadores, desde vuestras motos, desde vuestros erasmus... Pronunciemos juntos esas dos palabras mágicas: ¡Hola hola!!!”.

A continuación Pepe Domingo hacía su épico saludo habitual del programa y daba paso a Paco González, comenzando así una etapa inolvidable dentro de la historia de COPE.

Desde entonces, diez años donde este programa ha llegado a ser líder del EGM convirtiéndose en referencia de la radio deportiva en este país. Paco, Pepe y Lama volverán esta temporada a informar y a entretener a todos los oyentes, como es su tónica habitual.