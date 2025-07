El detalle de Pogacar en el podio de La Plagne que está dando que hablar en el Tour de Francia

Solo quedan dos etapas para que finalice este Tour de Francia 2025, y salvo sorpresa y/o catástrofe, se lo llevará el esloveno Tadej Pogacar.

Un Pogacar que acaricia su cuarto Tour, el segundo consecutivo, ya que aventaja en 4:24 a su rival más directo, el danés Jonas Vingegaard, y resta por delante la etapa de media montaña de este sábado, y la llegada tradicional a París de este domingo.

El esloveno cimentó su triunfo en la primera parte del Tour, dando muestras de su gran nivel y mostrándose como el más fuerte de la carrera, sin embargo, en esta recta final de ronda gala, se está viendo a un Pogacar diferente. No se está viendo a ese Pogacar valiente y atacador. Sí que es verdad que el que tenía que recortar distancias era Vingegaard, pero eso nunca le había importado al líder del Tour en otras ocasiones para mostrarse día tras día el más fuerte.

EFE Vingegaard y Pogacar, durante una etapa del Tour

la decepción de óscar pereiro

Esta diferencia entre los Pirineos y los Alpes fue analizada por el exciclista Óscar Pereiro durante la retransmisión de la 19ª etapa del Tour en Tiempo de Juego:

"Me ha faltado chicha. Creía que Pogacar iba a intentar lo que hizo el año pasado, que era conseguir una victoria machacando a todos sus rivales. Pero entiendo su posición, porque Vingegaard respondió a los dos intentos de escaparse", apuntó el ganador del Tour en 2006.

"Ha sido una etapa decepcionante porque no ha pasado absolutamente nada. En general, en Los Alpes no han pasado muchas cosas. Hemos visto cosas, pero en los últimos puertos tanto el de ayer como hoy me han dejado descolocado", concluyó.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Tadej Pogacar, en el podio de La Plagne

la imagen del podio

Que algo le puede estar pasando a Pogacar puede ser evidente, y así lo analizaban Heri Frade y Alberto Arauz cuando vieron al campeón del mundo subido a lo alto del podio de La Plagne.

"Tiene una cara de hartazgo terrible. Ha durado exactamente manteniendo la posición de brazos en alto para celebrar el triunfo con el ramo de flores y el leoncito, segundo y medio", indicaba Heri Frade, director del #TourEnCOPE.

Por su parte, Alberto Arauz añadía lo siguiente: "Tiene mala cara, ni una sonrisa y ha ganado el Tour. Algo le pasa, estoy convencido".

Esa imagen de Pogacar también ha sido resaltada por nuestro compañero del diario francés L'Equipe, Alexandre Roos: "El tiempo era bastante sombrío, la lluvia caía con fuerza sobre los techos metálicos de La Plagne, el frío se apoderaba de esos cuerpos delgados ya resecos por tres semanas de esfuerzo, pero aún así, nunca habíamos visto a un maillot amarillo poner semejante cara en la noche de la última etapa de montaña del Tour de Francia, dos días antes de una victoria en París".

declaraciones de pogacar

Una vez acabado el protocolo del podio, Pogacar reconocía que "esto empieza a hacerse largo, sobre todo con el clima de hoy. Se alarga todo mucho, con la ceremonia del podio y todo lo que sigue. Lo único que quiero es ir al bus y darme una buena ducha".

Antes del comienzo del Tour se hablaba de la posibilidad de ver a Pogacar en La Vuelta de este año, sin embargo, con el paso del tiempo, todo hace indicar que finalmente no será así, pero todavía no hay nada confirmado.