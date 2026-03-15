El detalle del Barcelona-Sevilla que sorprendió a Paco González: "Si tú le cuentas a alguien que el Barça va ganando 5-1 al Sevilla y 0 goles…"

El Barcelona está consiguiendo una contundente victoria frente al Sevilla (5-2) en la 28ª jornada de LaLiga. El equipo azulgrana, que sentenció el partido con una 'manita', tuvo en Raphinha a uno de sus jugadores más destacados, mientras que Cancelo fue el encargado de cerrar el abultado marcador.

A pesar del festival de goles, la noticia estuvo también en la sequía de Robert Lewandowski. El delantero polaco no consiguió marcar, un hecho que fue comentado por Paco González, director de Tiempo de Juego, durante la retransmisión en directo del encuentro con la narración de Manolo Oliveros.

La sorpresa de Paco González

El periodista deportivo expresó su sorpresa por la falta de acierto del '9' azulgrana. González destacó lo inusual de un partido del Barça con goles en el que el polaco no figure entre los anotadores. "Si tú le cuentas a alguien, Barça 5, Sevilla, 1 y 0 goles de Lewandowski, es difícil", comentó en antena, subrayando la extrañeza de la situación.

AP / Cordon Press Lewandoski rematando de cabeza contra el Sevilla

Además, Paco González señaló un posible factor que podría estar afectando al rendimiento del delantero: la protección facial que lleva actualmente. El director de Tiempo de Juego fue tajante al respecto de cómo le afecta en su juego: "La máscara la tiene fastidiado el tío, ya te lo digo yo".

La noche deja un sabor agridulce para Lewandowski, que ve cómo el equipo funciona a nivel ofensivo pero sin su aportación directa en el marcador. La victoria afianza al Barcelona en la parte alta de la tabla, pero abre el debate sobre el momento de forma de su estrella.