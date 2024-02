La intrahistoria del adiós de Damián Suárez: "Se le iluminan los ojos cuando habla de un posible regreso"

El defensa uruguayo Damián Suárez se despidió este lunes del Getafe, club en el que ha pasado nueve años y medio y que significa "todo" para él, puesto que le ha ayudado a "crecer como persona y a nivel futbolístico", y reconoció que, pese a que no estaba en sus planes marcharse ahora, "la situación se dio así y es lo mejor para todos".

Damián Suárez se marcha ya del Getafe a Brasil: "El Getafe significa todo para mí" El lateral derecho ha recibido una gran oferta y no quiere esperar a que el Getafe le ofrezca la renovación. Ángel Torres le dijo que debía esperar, aunque él quería quedarse. 05 feb 2024 - 11:27

Nuestra compañera Gemma Santos que sigue diariamente la actualidad del Getafe ha querido despedirse del defensa uruguayo a través de las siguientes líneas:

"Damián no quería irse: quería quedarse en el Getafe, quería renovar y continuar en el conjunto azulón. Pero no ha habido ninguna posibilidad de que el club le renovara, y Damián quiere seguir jugando al fútbol: dice que quiere retirarse cuando él quiera, no cuando le digan.

Le llegó la oferta del Botafogo brasileño y en ese contexto no la podía rechazar, porque además ahora tendrá su Uruguay natal a dos horas y media de avión, algo que reconforta a él y a su familia

Aún cree que tiene mucho fútbol que dar, y en el futuro lo que sí tiene claro es que quiere retirarse en “su” Defensor, en su tierra, y también tiene claro que no quiere ser entrenador, (no sea que se encuentre con un par de jugadores como él mismo, me ha dicho entre risas), pero sí se está formando como gerente deportivo.

Audio

La gente de fuera ve al jugador guerrero, pero lo cierto es que Damián se ha ido entre lágrimas del Getafe: utilleros, fisios, cuerpo médico, empleados, y por supuesto, sus compañeros que contenían las lágrimas cómo podían (algunos no lo han conseguido), en la sala de prensa que ha albergado este lunes la despedida; todos hablan maravillas del Damián persona y compañero, vital en el vestuario, siempre amable, buen compañero, divertido, súper profesional, haciendo grupo y defendiendo a su familia azulona. Cuando le he preguntado qué es el Getafe para él, Damián ha contestado: "Para mí, el Getafe lo es todo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por eso él también ha roto a llorar. Aún no se podía creer que se marche del Geta. Muchos también han especulado con la ausencia de Bordalás en la despedida de Damian, pero lo cierto es que el propio Damián ha dado las gracias públicamente a Bordalas por cómo le ha tratado siempre, y Bordalas no ha estado en el acto porque no quería quitarle protagonismo, y después en sus redes, ha alabado su compromiso y profesionalidad.

Damian es el jugador que todos querrían tener en su equipo; y en su vestuario, donde nunca se llegará a valorar lo suficiente todo lo que ha hecho como capitán. Sólo he oído cosas buenas de él como persona y compañero.

Ahora, por cierto, en el vestuario, echarán de menos sus bromas, porque como nos dijo una vez Cabrera en nuestros micrófonos, y el presidente lo ha dicho hoy públicamente, Damián es un 'tocapelotas'

A ver quién se encargará ahora de animar el vestuario con bromas como la de esconder pantalones, tirar zapatos a la basura, cortar un tirabuzón a Cucurella (le costó), rapar el pelo mientras duerme a Hugo Duro, colocar miel en el banco del vestuario…Todo se precipitó el viernes pasado; el sábado, sabiendo que se iba, Bordalás le preguntó si quería entrenar.. y Damián dijo que sí, que entrenaba por última vez… a todos les pilló por sorpresa, pero viendo que no podía quedarse en el Getafe, la del Botafogo le pareció pareció la mejor opción.

El presidente le ha dejado la puerta abierta para volver en un futuro, para ser embajador del Getafe si quiere… y a Damian se le iluminan los ojos cuando habla de un posible regreso. Todo esto sorprenderá a los que sólo han visto al Damian jugador; del Damián persona, sólo he oído siempre cosas buenas".