La defensa de Paco González a Vinícius tras los rumores de su posible salida a Arabia Saudí: “Manía persecutoria”

Cada vez crecen más los rumores de una posible salida de Vinicius a Arabia Saudí. Hay quien cree que los está generando su entorno por para tratar de conseguir una mejora renovación de cara al futuro y también que es una oferta real que le están haciendo.

Por ello se le preguntó, de nuevo, a Carlo Ancelotti, quien aseguró estar “cansado” pero no “preocupado” por una posible marcha de Vinícius del club.

Cordon Press Vinicius durante el calentamiento del Real Madrid - Atlético de Madrid.

“Muchas preguntas… Estoy cansado de este tema, sí. Me preocupa, no. Lo veo feliz, sí. Y nosotros estamos felices con él. No hay más que añadir de lo que dije hace unas semanas. Es un tema fuera de aquí. Aquí no se habla de este tema y él tampoco. Veo al Vinícius de siempre, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y seguirá haciéndolo bien porque empieza a coger una forma física buena después de las lesiones y lo veo muy motivado. Como contra el City, cuando lo hizo muy bien en un partido en el que tenía mucha presión”, aseguró en la rueda de prensa previa al partido contra Osasuna.

“Yo te puedo comentar lo que veo aquí, que es un jugador feliz, con ganas de hacer las cosas bien y hacer historia con este club”, añadió.

Además, aseguró que “no” le “consta” que desde el club estén molestos con la gestión de Vinícius sobre su renovación y el supuesto interés de Arabia Saudí.

Apuesta del país árabe por futbolistas de talla mundial que Ancelotti entiende, con el Mundial 2034 que organizarán en el futuro.

“No tiene que sorprender que un país quiera invertir en el fútbol. Tiene todo el derecho para preparar el Mundial 2034. Su objetivo es invertir en el fútbol para llegar listos al Mundial. No es nada nuevo. Es un mercado que a día de hoy puede ser menos competitivo que Europa, por ejemplo, pero en el futuro puede ser competitivo”, señaló.

EFE Carlo Ancelotti, en rueda de prensa

Además, Carlo Ancelotti no descartó marcharse a entrenar a Arabia Saudí en el futuro, siempre y cuando decida continuar en el fútbol cuando finalice su etapa como técnico del conjunto blanco.

“¿Por qué no? Si quiero seguir entrenando cuando acabe aquí… por qué no”, dijo en rueda de prensa.

la defensa de paco gonzález

En 'Tiempo de Juego', durante una conversación con Miguel Ángel Diaz, Paco González quiso defender al Vinicius por la situación que está viviendo. “Mi hermano Ancelotti y yo estamos los dos cansados del asunto Vinicius. Se queda seguro”, empezó diciendo.

“Tenéis una manía persecutoria”, le dijo el director de Tiempo de Juego por todas las miradas que están siempre puestas en el jugador brasileño. “Y encima, ahora, esa supuesta oferta de Arabia”, explicó.

“Desde el 2020, desde que está Vinicius jugando Champions, es el jugador que en las eliminatorias más goles ha marcado y más asistencias ha dado”, afirmó defender al jugador del Real Madrid.

canales de Whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whatsapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).