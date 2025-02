Ancelotti se harta del tema Vinicius

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no descartó marcharse a entrenar a Arabia Saudí en el futuro, siempre y cuando decida continuar en el fútbol cuando finalice su etapa como técnico del conjunto blanco. “¿Por qué no? Si quiero seguir entrenando cuando acabe aquí… por qué no”, dijo en rueda de prensa.

Una pregunta de Arabia Saudí a propósito del supuesto interés del país en que Vinícius Junior juegue en su liga. Por ello se le preguntó, de nuevo, a Carlo Ancelotti, quien aseguró estar “cansado” pero no “preocupado” por una posible marcha de Vinícius del club.

Cordon Press Vinicius durante el calentamiento del Real Madrid - Atlético de Madrid.

“Muchas preguntas… Estoy cansado de este tema, sí. Me preocupa, no. Lo veo feliz, sí. Y nosotros estamos felices con él. No hay más que añadir de lo que dije hace unas semanas. Es un tema fuera de aquí. Aquí no se habla de este tema y él tampoco. Veo al Vinícius de siempre, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y seguirá haciéndolo bien porque empieza a coger una forma física buena después de las lesiones y lo veo muy motivado. Como contra el City, cuando lo hizo muy bien en un partido en el que tenía mucha presión”, aseguró.

“Yo te puedo comentar lo que veo aquí, que es un jugador feliz, con ganas de hacer las cosas bien y hacer historia con este club”, añadió. Además, aseguró que “no” le “consta” que desde el club estén molestos con la gestión de Vinícius sobre su renovación y el supuesto interés de Arabia Saudí. Apuesta del país árabe por futbolistas de talla mundial que Ancelotti entiende, con el Mundial 2034 que organizarán en el futuro.

EFE Carlo Ancelotti habló del futuro de Vinicius en el Real Madrid.

“No tiene que sorprender que un país quiera invertir en el fútbol. Tiene todo el derecho para preparar el Mundial 2034. Su objetivo es invertir en el fútbol para llegar listos al Mundial. No es nada nuevo. Es un mercado que a día de hoy puede ser menos competitivo que Europa, por ejemplo, pero en el futuro puede ser competitivo”, señaló.