Dani Senabre señala a dos jugadores del Barcelona en el partido contra el Rayo: "Parecen dos octogenarios"

El FC Barcelona ha conseguido una victoria por la mínima (1-0) frente al Rayo Vallecano en un partido marcado por el juego discreto de los azulgranas y una actuación providencial de su portero, Joan García. Un gol de Ronald Araujo en la primera mitad fue suficiente para sumar tres puntos que afianzan al equipo de Hansi Flick en el liderato de LaLiga.

Un gol para maquillar la apatía

Desde el pitido inicial, el Barça mostró una inesperada falta de ritmo, quizás por la hora del encuentro o la relajación tras su reciente goleada europea. De hecho, Joan García se vio forzado a intervenir en la primera jugada, salvando un mano a mano decisivo ante Carlos Martín después de que Chavarría superara a Araujo, hoy reconvertido a lateral derecho.

EFE Ronald Araujo celebra su gol en el Barcelona-Rayo Vallecano

Poco a poco, el equipo de Hansi Flick encontró su sitio gracias al control de Pedri y el desborde de Lamine Yamal y Raphinha. Tras un error de Pathé Ciss que el brasileño no aprovechó, llegó el único gol del partido. En el minuto 24, un saque de esquina botado por Cancelo fue rematado de cabeza por Ronald Araujo, que firmaba así su tercer gol en LaLiga.

Joan García se erige como héroe

La segunda mitad comenzó con un ritmo anestesiado, pero el Rayo, impulsado por los cambios de Íñigo Pérez —que dio entrada a Unai, Álvaro y de Frutos—, comenzó a creer en la posibilidad de puntuar. El partido se convirtió en un intercambio de golpes, un escenario que favorecía a los vallecanos frente a un Barça que había perdido el control.

Fue entonces cuando la figura de Joan García se agigantó. El guardameta, que será próximamente internacional, realizó paradas clave, destacando una gran acción tras un remate de Unai López en el minuto 63 y desbaratando varias llegadas peligrosas de Álvaro. Su actuación fue clave para mantener la portería a cero.

La ocasión más clara para los visitantes llegó en el minuto 83, cuando ‘Pacha’ Espino erró solo ante la portería. Lejos de reaccionar, el Barça se convirtió en un flan, incapaz de presionar y sufriendo en cada ataque madrileño. Joan García volvió a ser decisivo cerca del minuto 90 al rechazar un disparo de De Frutos.

Al final, el Barça se llevó la victoria y es más líder, encadenando catorce victorias consecutivas en casa. Sin embargo, la sensación es que el equipo caminó por el alambre durante demasiados minutos, sostenido únicamente por la extraordinaria actuación de su portero.

La opinión de Dani Senabre

A pesar de la victoria, Dani Senabre señaló a dos jugadores que no dieron la talla: "Vale que el Barça pueda estar cansado pero Ferran y Olmo han salido en la segunda parte y parecen dos octogenarios".