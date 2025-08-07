Baptiste Santamaria firma hasta 2027 y ya es el cuarto refuerzo del Valencia

Baptiste Santamaria ya es jugador del Valencia hasta junio del 2027. Llegó en la medianoche del jueves, pasó la mañana cumpliendo los trámites médicos y burocráticos y por la tarde se hizo oficial su contratación. Aprovechando que es propietario de caballos de carreras en su país, el club empleó un vídeo con esa temática.

Santamaria llega procedente del Rennes francés, entidad con la que tenía contrato hasta 2026 y que llegó a pagar 14 millones de euros por él cuando militaba en el Friburgo alemán. Un pivote experto, 249 partidos en la Ligue 1 y 31 en la Bundesliga teutona, con fama de combativo, disciplinado y eficaz. "Es un gran jugador, el Valencia acierta con su fichaje. Conmigo terminaba todos los partidos y era el jugador que más recorrido había hecho, más kilometraje. Es un mediocentro que te abarca mucho campo, que roba muchos balones, no para de correr para todos lados y, después, le da mucha pausa al juego. También tiene un muy buen golpeo de balón. Un todoterreno y es que no para, no para. Tiene mucha personalidad y, dentro del vestuario, es un jugador súper alegre, bromista", le contó a COPE Cristian López, delantero ilicitano que coincidió con Santamaria en el Angers francés