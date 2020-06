Cuatro partidos de la jornada 33 conforman el menú de Tiempo de Juego de este miércoles, desde las 19.30h

LaLiga Santander nos deja una interesante jornada de fútbol este miércoles, en Tiempo de Juego, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. A las 19.30h, dos partidos: Deportivo Alavés - Granada y Valencia - Athletic. Y a las 22h, otros dos: Real Betis - Villarreal y Real Valladolid - Levante.

Deportivo Alavés - Granada

Mendizorroza acoge un duelo que enfrenta a un Alavés que tiene que seguir sumando para conseguir la permanencia de forma matemática y a un Granada que confía en tener tiempo suficiente como para lograr colarse en puestos europeos la próxima temporada. Pacheco, con microrrotura, es la única baja en los locales, que posiblemente vuelvan a probar con nuevos campos. En los visitantes, se pierde el choque Germán Sánchez por acumulación de tarjetas, y siguen en el dique seco Rui Silva, Álex Martínez, Quini, Neyder Lozano, Álvaro Vadillo, Ángel Montoro y Gonalons.

Valencia - Athletic

Voro se pone al frente de un Valencia que se 'cargaba' a Albert Celades antes de este nuevo partido de LaLiga Santander. Los valencianistas confían en que la crisis institucional no afecte a lo deportivo, donde el equipo, aunque ya no depende de sí mismo para volver a Europa, el camino sólo pasa por reengancharse a las victorias. El Athletic llega con tan sólo un punto menos, aunque sensaciones distintas. El técnico visitante Gaizka Garitano repite convocatoria, mientras que Gayà no podrá jugar por lesionarse en La Cerámica, y se suma a las bajas de Garay, al que el club da la baja, y Piccini.

Real Betis - Villarreal

Un Betis que sigue en busca de la tranquilidad recibe a un Villarreal sumergido en una dinámica positiva que le permite mirar de reojo los puestos de Champions. El club verdiblanco sigue buscando un entrenador para la próxima temporada, que bien podría ser Manuel Pellegrini si las negociaciones llegan a buen puerto. El 'submarino' quiere afianzar su plaza europea. Calleja recupera a Alberto Moreno y a Trigueros tras sanción, y va a volver a rotar. El discurso del entrenador va dirigido a rebajar la euforia.

Real Valladolid - Levante

El Nuevo José Zorrilla es el escenario que enfrenta a dos equipos de la zona media de la tabla. Sergio González recupera a Joaquín y Guardiola para intentar amarrar tres puntos que les acerque al objetivo de los 40-41 puntos que se ha fijado, mientras que el Levante recupera a Vukcevic, tras perderse el último partido por sanción.

