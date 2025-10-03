El ciclismo femenino, la cantera de oro de España

La española Paula Ostiz, vencedora el miércoles de la contrarreloj individual, ha ganado también este viernes la carrera en línea de la categoría júnior de los Campeonatos de Europa de Ciclismo en Ruta que se disputan en los departamentos franceses de Drôme-Ardeche y sumó su cuarta medalla en dos semanas, tres de oro y una de plata.

Ostiz (18 años) se impuso sobre un circuito exigente y endurecido por siete cotas a lo largo de los 62,9 km de recorrido en un sprint a dos con la suiza Anja Grossmann, plata al final. En la pelea por el bronce se hizo con la medalla la italiana Chantal Pegolo, quien superó en otro sprint a dos a la polaca Maria Okrucinska. Ambas llegaron a 3 segundos de Ostiz, que terminó la prueba en 1 hora 46 minutos y 47 segundos.

La llegada fue un recital de la selección española, que metió a tres corredoras en el Top 10, con Alejandra Neira, fiel escudera de Ostiz, sexta y Lidia Castro octava en un grupo de seis corredoras que pelearon por la quinta plaza, a 5 segundos de la ganadora. Y además acabaron en el Top 20 Irene Moreno y Celia Torres, decimoquinta y decimoctava.

Por su parte, Paula Blasi se proclamó campeona de Europa sub-23 en línea. Blasi suma así este oro al bronce que lograra la semana en los Campeonato del Mundo que se disputaron en Ruanda. La corredora catalana (22 años) llegó escapada en solitario a meta después de terminar los 85,7 km de exigente recorrido con una ventaja de 9 segundos sobre un grupo de tres corredoras.

Encabezaron ese trío la italiana Eleonora Ciabocco, a la que Blasi, también superó en Ruanda en el esprint por el bronce, y de la francesa Julie Bego, que acompañaron a la española en el podio y se repartieron los otros dos metales, plata y bronce. Se quedó sin medalla la eslovaca Viktoria Chladonova, plata en Ruanda y esta vez fuera del cajón, superada al sprint por sus compañeras de grupo.