Voro: “No vengo para quedarme, vengo para hacer reaccionar al equipo”

Es la sexta vez que Salvador González Marco recibe la llamada de auxilio del Valencia CF para intentar sofocar un fuego que lejos de ir a menos, parece que cada vez avivaba más sus llamas con la figura de Albert Celades al frente del banquillo. Y aunque la intención de Voro era estar donde estaba, resulta difícil creer que el técnico valenciano pueda decirle no a su Valencia. Por devoción y por profesión. Voro está para sumar en el club y si le necesitan, aunque a veces pueda ser a regañadientes, irá, siempre. Además, su vinculación profesional digamos que en cierta manera le obliga. No es su cargo, pero es su club y si el dueño te dice que tienes que hacer de fontanero, vas y lo haces, lo demás sería ir en contra del dueño y ya sabemos cómo se las gasta Peter Lim cuando alguien le lleva la contraria. No es el caso de Voro. No ha hecho falta llegar a tanto porque a Voro es fácil seducirle cuando se trata de su Valencia CF.

Llegó para sustituir a Koeman, Nuno, Ayestarán, Pellegrino, Prandelli y ahora, a Celades. 37 partidos ha dirigido al equipo de Mestalla con un balance de 19 victorias, 5 empates y 13 derrotas. Ahora tiene ante si, el reto de llevar al equipo a Europa, via Europa League y restablecer el orden en un vestuario fracturado en el que cada uno, con su discurso y su excusa, apuntaba a Celades y se olvidaba del fútbol.

El técnico coge el mando y se estrena mañana en Mestalla ante el Athletic de Bilbao. Seis jornadas por delante (Athletic, Granada, Leganés, Valladolid, Español y Sevilla) para apagar fuegos y recuperar sensaciones.

Antes de su primera rueda de prensa, el presidente Anil Murthy ha tomado la palabra para agradecer públicamente la labor de Celades y César Sánchez “quiero agradecer el trabajo de Albert. Nos clasificó como primeros en la fase de grupos de la Champions, algo que hacia muchos años que no ocurría. Lamentablemente, estábamos en una dinámica de malos resultados y había que cambiar necesariamente. Mi agradecimiento también para César. Su trabajo y predisposición desde el primer día ha sido muy bueno para el club”.

Y de paso, el presidente valencianista, ha marcado claramente el objetivo del club y por tanto de Voro, en estos seis partidos que quedan “decidimos que teníamos que hacer un cambio porque tenemos un objetivo. Quedan 18 puntos y hay que luchar por estar en Europa la próxima temporada. Ese el objetivo y donde debe estar el Valencia”.

Voro comenzó la comparecencia confirmando la información de Deportes COPE Valencia sobre su llegada al banquillo y los tiempos marcados “la primera y única vez que el club se puso en contacto conmigo para hablar de coger el equipo, fue ayer por la tarde. Nadie antes me había comentado absolutamente nada sobre esa posibilidad”.

El técnico tiene clara su misión y su reto “quiero recuperar anímicamente a los jugadores para intentar subir los máximos puntos y veremos si nos da para llevar al equipo a Europa que es lo que queremos. Hay un buen equipo, comenzamos una mini liga, con la máxima ilusión y preparados para competir. Es fundamental reaccionar y en eso voy a enfocar mis esfuerzos”.

“Es un acto de responsabilidad y un orgullo para mí"

Llevado por su habitual prudencia, Voro tiene claro que no es momento de mirar hacia atrás ni de buscar cambiarlo todo, ni hay tiempo, ni tiene la intención “la premura del calendario nos obliga a buscar resultados inmediatos. Estoy convencido de que la faceta mental va a ser lo más importante. Hay que recuperar la dinámica positiva en los jugadores. Hacerles creer que se puede. De eso va a ir mi primera charla y mi discurso de aquí al final de temporada”.

Sin más ambiciones que lo pactado con el club, el de L’Alcudia tiene claro su papel y su futuro “el club me ha transmitido que esto es para los seis partidos que quedan y luego volveré a mi cargo. Y mi ambición únicamente en esa. En ningún momento pienso que esto pueda ser una oportunidad para si lo hago bien poder tener un futuro en el banquillo. No, no y no. Tengo claro a que vengo y cuál es mi misión”.

Cuando le llamó el presidente, Voro lo tuvo claro “Es un acto de responsabilidad y un orgullo para mí. Mi compromiso con el club es de ayudar. Siempre lo ha sido, desde que llegué como jugador. No me gustan estas situaciones. Sale un cuerpo técnico al que he visto trabajar mucho, pero al que las cosas no le han salido. Me fastidia que sea así. Si el club me llama, yo estoy dispuesto siempre a echar una mano, sin ninguna otra ambición”.