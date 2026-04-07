El CTA, sobre la acción de Gerard Martín con Almada: "La sanción disciplinaria correcta debe ser tarjeta roja"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha publicado su análisis semanal de las jugadas más polémicas del fin de semana, poniendo el foco en dos acciones que, aunque parecidas, tienen 'diferencias técnicas esenciales'. El organismo arbitral ha detallado los criterios para diferenciar una disputa de balón con consecuencias de una acción fortuita, utilizando como ejemplos las entradas ocurridas en el Atlético de Madrid-FC Barcelona y en el Valencia-Celta.

La disputa de balón: tocarlo primero no exime de culpa

En la jugada del Metropolitano, se produce una disputa por un 'balón dividido, claramente alcanzable para ambos futbolistas'. Aunque el jugador del Barça toca primero la pelota, en la continuación de su acción 'impacta con los tacos en la parte lateral de la pierna del adversario'. Para el CTA, esto se encuadra en 'juego brusco grave' y la sanción correcta debe ser tarjeta roja, sin que tenga relevancia quién toca primero el esférico.

Captura: DAZN Momento exacto en el que Gerard Martín pisa a Almada en el Atlético - Barcelona.

La sanción disciplinaria correcta debe ser tarjeta roja" CTA

Por este motivo, el comité considera que el árbitro acertó inicialmente al mostrar la roja directa y que la intervención del VAR fue un error. 'El VAR no debió intervenir', sentencia el CTA, ya que 'la recomendación de revisión indujo a una modificación incorrecta de una acción bien valorada en directo', por lo que el colegiado 'debió mantenerse en su decisión inicial'.

La posesión ganada: cuando la entrada es fortuita

El caso contrario es el de Mestalla. Aquí, un jugador del Valencia ya está 'en clara posesión del balón' y lanza un pase. Es el adversario quien 'interpone la pierna en la trayectoria del gesto técnico' y el pisotón posterior es una consecuencia del 'movimiento natural' del valencianista. El CTA lo define como una 'acción fortuita' en la que no procede sanción al ser el contacto 'ineludible y sin intención'.

No puede responsabilizarse al jugador en posesión del balón de las consecuencias del contacto"" CTA

Otros errores y aciertos arbitrales de la jornada

El CTA también ha avalado la roja directa por ocasión manifiesta de gol (DOGSO) en el Oviedo-Sevilla y la rectificación, vía VAR, de amarilla a roja por el mismo motivo en el Andorra-Racing. Por el contrario, considera que se debió pitar penalti en el Deportivo-Málaga por un derribo que impidió al atacante 'continuar disputando o controlando el balón', siendo un 'error claro, obvio y manifiesto' no avisar desde el VAR.

Finalmente, sobre la expulsión por doble amarilla en el Rayo-Elche, el CTA califica la entrada como 'temeraria' (amarilla), pero critica la gestión del árbitro: 'Debió señalarse la falta y aplicar la acción disciplinaria y no conceder la ventaja', ya que no se trataba de una ocasión inmediata de gol.

En la Liga F, el organismo arbitral respaldó la decisión de no señalar penalti por mano en un partido de la Real Sociedad, al considerar el brazo en 'posición natural' y tras un rebote del propio cuerpo. Además, aplaudió la correcta aplicación del protocolo 'delay' en un gol del Atlético de Madrid que fue bien anulado por una falta previa en ataque.