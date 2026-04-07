Manolo Sanchís, moderadamente optimista de cara a una posible remontada del Real Madrid en la vuelta frente al Bayern: "Y si se da, ¿por qué no?"

El exfutbolista Manolo Sanchís ha analizado en los micrófonos de 'Tiempo de Juego' la derrota del Real Madrid por 1-2 frente al Bayern de Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. A pesar del resultado adverso en casa, Sanchís extrae una lectura positiva y ha asegurado que la mejor noticia es que "ha sido un partido de tú a tú".

La confianza, clave para Múnich

Según el exdefensa, ahora mismo en la cabeza de todo el vestuario ya se está formulando "el plan para recuperar el partido". Sanchís cree que los jugadores deben tener la confianza de que se han mostrado superiores en casi todo al conjunto bávaro.

Para el comentarista, el equipo ha demostrado ser igual al Bayern "en todo, menos en una cosa, que ha sido en que han tenido demasiados errores graves detrás". Este factor, según Sanchís, ha sido determinante en el resultado final del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu.

Ocasiones y errores no forzados

En el aspecto ofensivo, ha destacado que el Real Madrid "arriba han tenido muchísimas ocasiones", aunque ha reconocido que "el Bayern también ha tenido muchas". Además, ha señalado que se han visto "remates ilógicos en jugadores de de este nivel" por parte de ambos equipos durante un partido con mucho ritmo.

Si salimos igual que aquí y estamos un poquito más seguros atrás, ¿por qué no?"

Finalmente, Manolo Sanchís ha concluido con un mensaje de esperanza de cara al partido de vuelta en Múnich. Aunque reconoce que "el resultado no no podemos engañar, no es bueno", se queda con la mentalidad de que la remontada es posible si se corrigen los fallos defensivos. "Me voy con la con la mentalidad de de que si salimos igual que aquí y estamos un poquito más seguritos atrás, ¿por qué no?", ha sentenciado.