La clave de Poli Rincón para la vuelta de Champions después de la derrota ante el Bayern del Real Madrid: "Si lo hace, pasa seguro"

El exjugador del Real Madrid, Poli Rincón, ha analizado en 'Tiempo de Juego' la derrota del equipo blanco ante el Bayern de Múnich (1-2) en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. A pesar del resultado adverso en el Santiago Bernabéu, Rincón se ha mostrado optimista de cara al partido de vuelta.

EFE MADRID, 07/04/2026.- El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, se lamenta durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

Un resultado inmerecido

Para el colaborador, el resultado no refleja lo visto en el campo. "Yo te voy decir una cosa, a ver, yo creo que el Madrid no se ha merecido perder el partido, para mí, tal como se ha desarrollado el mismo", ha afirmado con rotundidad. Rincón ha explicado que el partido cambió por completo cuando el Madrid lo llevó "a la locura, al despilfarro".

El exfutbolista ha destacado las estadísticas del encuentro, con 9 remates a puerta del Madrid por 6 del Bayern y 21 llegadas contra 26, como prueba de un "partido extraordinario y magnífico".

EFE Mbappé con Laimer, en el Real Madrid - Bayern

Los errores y el acierto del Bayern

Sin embargo, ha reconocido que "esto lo gana el que más goles mete, y en este caso, el acierto ha sido mucho más determinante del Bayer". Ha lamentado los fallos del equipo: "Hemos tenido demasiados errores, hemos facilitado demasiadas contras o demasiadas pérdida de balón para crear jugadas, y de hecho, han venido los 2 goles en 2 fallos nuestros".

A pesar de los fallos, Rincón ha querido subrayar que el conjunto blanco siempre estuvo vivo en el cruce. "Fíjate que al final del partido hemos dado al mejor, a Neuer, al portero de ellos, y eso te dice que el Madrid siempre en esta eliminatoria ha estado en el partido, ha estado adentro, unas veces mejor otras peor", ha señalado.

La clave para la remontada

De cara al choque de vuelta en Múnich, Poli Rincón se ha mostrado muy convencido de las posibilidades del Real Madrid. Considera que la remontada es posible si se pulen los detalles. "Si nosotros tenemos un poquito más de acierto de todas las que hemos tenido allí, si nosotros no cometemos esos errores, que todo esto se puede corregir en el partido de vuelta, el Madrid pasa a la eliminatoria sin ninguna duda", ha sentenciado.