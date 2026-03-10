El CTA reconoce que Rüdiger debió ser expulsado por su rodillazo a Diego Rico

La primera acción analizada corresponde a un lance en el que un jugador del Real Madrid impacta con su rodilla en la cara de un rival del Getafe que se encontraba en el suelo. El árbitro no observó la acción y el VAR decidió no intervenir al considerarla interpretable. Sin embargo, para el CTA se trata de una "conducta violenta" que debió ser sancionada con tarjeta roja directa, por lo que el VAR tendría que haber recomendado la revisión de la jugada.

Duras acusaciones de Diego Rico

Uno de los protagonistas de esa jugada, el lateral del Getafe, Diego Rico, rompió su silencio en los micrófonos de Deportes COPE un día después de la polémica, donde señaló con contundencia al central alemán. "No sé por qué está el VAR, es una agresión", ha afirmado, convencido de la intencionalidad de la acción. En su opinión, "se sabe de sobra que va a darme aposta", y ha recordado un episodio previo: "En la jugada anterior tenemos un rifirrafe, pita falta, y de camino a la defensa va diciendo cosas".

otras jugadas

En el estadio de Balaídos, se revisó la jugada que dio origen al segundo gol del Real Madrid contra el Celta. El CTA ha confirmado que la recuperación del balón por parte del jugador madridista fue correcta, ya que "se desliza tocando claramente el balón primero con su pie", por lo que el gol fue bien concedido. La decisión fue acertada tanto en el campo como en la sala VOR.

También en El Sadar, el estamento arbitral ha respaldado la tarjeta roja directa mostrada a un jugador visitante por una entrada por detrás para detener una contra de Osasuna. El CTA considera que la decisión se ajusta a las reglas del juego y a la responsabilidad de "proteger la integridad física de los futbolistas" ante este tipo de acciones de fuerza excesiva.

La polémica de Mestalla

Una de las jugadas más discutidas tuvo lugar en Mestalla, donde un delantero del Alavés recibió un pisotón de un defensor del Valencia dentro del área. El árbitro no señaló penalti y el VAR respetó su decisión. El CTA ha aclarado que no se cumplían las condiciones para señalar la pena máxima, ya que el contacto fue leve y no impidió al atacante continuar la jugada, por lo que determinó que "la acción no debería haberse castigado con penalti".