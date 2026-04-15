La crítica de Paco González a Lunin tras el gol del empate del Bayern: "Se ha comportado como si fuera un novato"

El Real Madrid no empezó mal su intento de remontada ante el Bayern en Múnich ya que al primer minuto de juego ya se puso por delante en el marcador gracias a un fallo de Neuer en la salida de balón que aprovechó Güler para poner el 0-1.

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Con este tanto el equipo de Arbeloa empataba la eliminatoria, pero cinco minutos minutos más tarde, el Bayern volvió a ponerse por delante en la eliminatorias tras un gol de Pavlovic a la salida de un córner.

Córner cerrado que aprovechó el jugador del Bayern para adelantarse a la defensa blanca y al guardameta para poner el 1-1.

El comportamiento de Lunin en esa jugada que fue muy criticada por Paco González durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego: "¿Dónde está el portero?"

"Se ha comportado como si fuera un novato", añadió el director y presentador de Tiempo de Juego.

once sin seleccionables con españa

Para este trascendental partido, el club blanco presenta un once inicial histórico, ya que por primera vez en toda la historia de la Copa de Europa, no hay ningún jugador seleccionable por la Federación Española en la alineación titular.

Este hecho sin precedentes subraya la globalización del club, aunque incluye una particularidad en la figura de Brahim Díaz. El talentoso mediapunta, nacido en Málaga, ha optado por representar a la selección de Marruecos, por lo que, a efectos de seleccionables, no cuenta para España, configurando así este once plenamente internacional.