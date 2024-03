Coventry, Manchester City y Chelsea estarán en Wembley

Por segunda ronda consecutiva de la FA Cup, el descuento salvó al Chelsea. Los 'Blues' se clasificaron para semifinales con dos goles de Carney Chukwemeka y Noni Madueke en el descuento que cerraron un partido loco en el que el Chelsea se puso 2-0 arriba, se dejó empatar con un golazo en propia puerta de Alex Disasi y un gran tanto de Stephy Mavididi y en el que el Leicester no pudo aguantar el resultado los últimos veinte minutos al jugar con un hombre menos.

Los 'Blues', que lo tenían prácticamente ganado tras una primera parte en la que metieron dos goles y fallaron un penalti, se pegaron un tiro en el pie en la segunda mitad, donde un gol de Disasi en propia puerta espoleó a un Leicester que empató con un golazo de Mavididi y se vio a escasos minutos de sacar oro de Stamfor Bridge. Los de Enzo Maresca no hincaron la rodilla hasta el 91, cuando Cole Palmer, que ya había marcado un gol, dejó con un taconazo solo a Chukwemeka y metió al Chelsea en las semifinales de Wembley.

No le hizo falta tirar de repertorio al Manchester City para vencer con solvencia al Newcastle (2-0) y situarse en las semifinales de la Copa de Inglaterra, en la fase final de Wembley, porque tuvo suficiente con la diferencia que marca el talento de sus jugadores y cierta dosis de fortuna en los goles para sacar adelante el compromiso de cuartos.

Sin Kevin de Bruyne ni el meta brasileño Ederson, lesionados, el conjunto del español Pep Guardiola, citado con el Real Madrid dentro de unas semanas en la Liga de Campeones, prosiguió su camino copero, como campeón, y reservó plaza en Wembley, donde se disputa el tramo final del torneo, liderado por el portugués Bernardo Silva que hizo un doblete. Por sexta temporada consecutiva estará entre los cuatro supervivientes del evento.

Una remontada épica, con dos goles en el tiempo añadido, dio la victoria en el Molineux Stadium al Coventry ante el Wolverhampton (2-3) y le situó, treinta y siete años después, en unas semifinales de la Copa de Inglaterra. El conjunto de Mark Robins, de la Championship -segunda división del fútbol inglés-, sorprendió en su estadio a los 'wolves' liderado por Ellis Simms, sensación en el torneo.

