El contundente veredicto de Pedro Martín contra Competición tras la suspensión de la sanción a Antony: "Régimen absurdo"

Uno de los grandes partidos que nos espera en LaLiga durante este próximo fin de semana es el que acoge el estadio Benito Villamarín entre el Real Betis y el Real Madrid.

Una de las noticias que afectan a ese encuentro ha llegado este miércoles, cuando se conocía que el Comité de Competición de la RFEF le ha quitado la tarjeta roja a Antony, durante su expulsión en el duelo del pasado domingo ante el Getafe.

Captura Competición entiende que la entrada fue impetuosa, pero no hubo contacto.

El Comité de Disciplina argumenta que ,tras revisar las imágenes aportadas por el Betis, se aprecia cómo Antony no deja de mirar en ningún momento el balón, que trata de interceptarlo con su pie izquierdo sin que pueda deducirse ningún ánimo de contactar con el jugador del Getafe, sino de llegar a contactar con el balón aunque al final no lo consiga.

LA PERPLEJIDAD DE LOS ÁRBITROS Y DEL REAL MADRID

Estamos ante una decisión, en cualquier caso, poco habitual en el fútbol español. Es una decisión que ha sorprendido a los mismísimos árbitros, tal como informó Isaac Fouto.

Los árbitros entienden que se está re-arbitrando una acción ya interpretada por Alberola Rojas y que incluso el propio jugador pide disculpas nada más realizar la entrada. Y se preguntan cómo le explicamos ahora a los árbitros que esa jugada es roja teniendo al lado un Comité que les quita legitimidad.

La sorpresa también llega al propio Betis, donde tenían muy claro desde el principio que la acción de Antony no era de roja, y ahora entienden que se ha aplicado la lógica que faltó durante el partido para juzgar esa jugada. En el club verdiblanco se quedaron con que se equivocaron el asistente, el el árbitro, y el VAR…

La otra cara de la moneda es la del Real Madrid, donde se han llevado las manos a la cabeza tras saber que un futbolista que, a su juicio, no debería poder jugar el sábado, estará finalmente en el partido, si así lo considera el entrenador Pellegrini.

EFE Antony intenta superar a un rival con un regate en el Betis - Gent.

Tal como informó Melchor Ruiz, en el club madridista no daban crédito con la decisión de Competición. Se han quedado sorprendidos por una parte, porque entienden que dicho comité ha rearbitrado una jugada, corrigiendo a los colegiados del partido, algo que ven insólito. Aunque, por otra parte, no terminan de sorprenderse por lo sucedido porque están acostumbrados a que otros recursos que ha presentado el Real Madrid no prosperen y también sienten estar con la costumbre de que en el CTA y en la propioa Federación pasen cosas que en el Real Madrid consideran 'raras'.

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA, PEDRO MARTÍN

El especialista en fútbol y arbitraje de Tiempo de Juego, Pedro Martín, no ocultó su alegría "en parte" de que le hayan quitado el efecto de la tarjeta roja a Antony porque "creo que Anthony no hizo méritos suficientes para ser expulsado, pero eso no tiene nada que ver con la decisión del Comité", de la que tiene otra opinión totalmente diferente.

Pedro Martín comparó la suerte del futbolista del Betis con la de un jugador del Rayo Vallecano que ha terminado con otro final totalmente distinto: "Tampoco hizo méritos el rayista De Frutos para la tarjeta roja y le han metido dos partidos".

A su juicio, Pedro Martín cree que "estas cosas pasan por un régimen garantista absurdo que permite a los clubes recurrir a expulsiones de este tipo", en alusión a lo que hay establecido en la Federación Española de Fútbol, y pide mirarnos en la UEFA: "Mira en la UEFA, cómo no perdona ni una. Estas cosas pasan porque el fútbol sigue castigando acciones que tendrían que tener una fuerte sanción económica, y a jugar. Mientras esto no cambie, de vez en cuando saltará la liebre", como ha sido en el caso del jugador verdiblanco.