Sorpresa entre los árbitros y el Real Madrid por un hecho insólito que crea un peligroso precedente

El Comité de Competición decidió este miércoles retirar la tarjeta roja mostrada al extremo brasileño del Real Betis Antony Dos Santos en el partido ante el Getafe, por lo que podrá jugar el próximo sábado en la visita del Real Madrid al Villamarín (18:30 horas).

la decisión de competición

El colegiado Javier Alberola Rojas expulsó de forma directa al futbolista tras una entrada en el tiempo añadido por detrás a Juan Iglesias "sin posibilidad de disputar el balón, utilizando fuerza excesiva", según recogió su acta. El Real Betis presentó un recurso ante Competición en el que alegaba "un error material manifiesto en el acta arbitral" y pidiendo que se dejase "sin efecto" la roja.

"Tras el visionado de las imágenes se aprecia cómo el jugador Antony Matheus Dos Santos no deja de mirar en ningún momento el balón que viene controlando el jugador contrario, tratando de interceptar con su pie izquierdo la trayectoria del balón que acaba de golpear el referido adversario, sin que pueda inferirse en la acción impetuosa del jugador expulsado ningún ánimo de contactar con el jugador del Getafe, sino de llegar a contactar con el balón, aunque al final no lo consiga", puntualizó el dictamen de Competición para dar la razón al club andaluz.

enfado en el CTA

Según ha contado Isaac Fouto, en el CTA están perplejos con la decisión de Disciplina. Los colegiados entienden que se está rearbitrando una jugada ya interpretada por Alberola Rojas en el campo y que incluso el propio futbolista pidió disculpas una vez realizar la entrada. Además, se preguntan cómo van a determinar si una jugada es roja o no a partir de ahora si tienen un Comité que les quita toda su legitimidad. Se ha generado un antecedente que para los árbitros es muy peligroso.

La opinión de real madrid y betis

Alegría tremenda en el Betis porque no se esperaban que al jugador le quitaran la sanción, aunque lo consideran lo más justo. En el club no entendían por qué se expulsó a Antony y cómo el VAR no entró en la acción.

Por el contrario, en el Real Madrid, el rival el sábado del Betis, la decisión de Disciplina ha sorprendido porque consideran que se trata de algo insólito, como es el hecho de rearbitrar una jugada. Eso sí, aseguran, según informa Melchor Ruiz, que están acostumbrados a que sus recursos no prosperen.