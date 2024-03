La contundente reflexión sobre Lamine Yamal: "No hay mayor honor para un jugador que salvar un club"

Este sábado, Joan Laporta hablaba en el nuevo podcast creado por el Barcelona 'El Podcast del presidente Joan Laporta', un nuevo formato creado por Barça Studios en el que analizará periódicamente la actualidad deportiva, institucional y social del club. El presidente azulgrana confirmó que había recibido una oferta de 200 millones de euros por Lamine Yamaly que la había rechazado porque la entidad no sufre urgencias económicas y confía en la progresión del joven delantero español de 16 años.

Aunque mucha gente no cree a Joan Laporta cuando dice haber recibido esa oferta espectacular por el jugador de 16 de años, la realidad es que el canterano ha demostrado que puede ser una de las grandes estrellas mundiales en el futuro, incluso en el presente ese a su corta edad. Con 16 años, Yamal es ahora mismo el mejor jugador del Barcelona, con el que ha jugado esta temporada 38 partido, con seis goles y cuatro asistencias.

Lamine Yamal, la estrella de 16 años

Lamine Yamal debutó con Xavi Hernández en una época en la que el entrenador azulgrana tuvo que acudir al filial para cubrir las bajas en la delantera y los problemas económicos del club, que en los últimos años se ha visto ahogado por la mala gestión en la época de Josep María Bartomeu. Yamal ha demostrado tener una personalidad espectacular con 16 años y una calidad que le ha hecho ganarse la titularidad en la banda derecha, por delante del brasileño Raphinha.

Laporta habló de esos problemas económicos del club y de cómo afrontará el mercado de verano: "Si hemos dicho que no (a las ofertas por Lamine Yamal), es porque estamos en un proceso de recuperación económica y viendo luz al final del túnel".

Lamine Yamal celebra el gol de la victoria del Barcelona frente al Mallorca en LaLiga. CORDONPRESS





Esta grave situación económica ha hecho que, ahora mismo, el Barcelona se sostenga con grandes figuras como Ter Stegen, Araujo o Lewandowski, pero también por chavales jóvenes como Cubarsí, que acaba de debutar con la selección española con 17 años; Gavi, lesionado de gravedad; Fermín o Lamine Yamal.

El defensa del Real Madrid, Dani Carvajal, ya dijo en la entrevista de esta semana en El Partidazo de COPE que en el Barcelona salían más canteranos que en el Real Madrid debido a sus problemas económicos, que hacían que tuvieran que acudir más a los jóvenes que a las estrellas del fútbol internacional: "Al Real Madrid le cuesta más sacar chavales: La explicación está en cómo está económicamente el club; cuando no estás bien, tienes que sacar gente de abajo, es lógico. Si al Madrid se le pone a tiro a Jude (Bellingham), uno de los mejores del mundo, tienes que ficharle y eso le cierra la puerta a Sergio Arribas, por ejemplo".

Luis de la Fuente y Lamine Yamal, antes del partido ante ChipreEFE





La reflexión de Miguel Rico sobre la oferta por Lamine Yamal

El comentarista del Barcelona en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, Miguel Rico, fue muy contundente al analizar la oferta que dice haber recibido Joan Laporta por Lamine Yamal y dejó claro que, si es la única manera de salver al club, que la aceptaría: "Petón dijo hace unos años que no pasaría mucho tiempo para que alguien pagara 200 millones por un jugador y no sé si el elegido es Lamine. Yo creo a Laporta y también que dijera que 'no'".

Miguel Rico mostró su gran preocupación por el futuro del Barcelona: "Mi preocupación máxima es el club y si hay que elegir entre vender el club y vender jugadores, hay que elegir vender jugadores. No hay mayor honor en la historia de un futbolista que salvar un club, como podrían hacer Laimne, Gavi, Pedri, Araujo... que tienen valoraciones de tres cifras en el mercado. Sintiçéndolo mucho, tendría que vender a cualquier jugador antes que al club".

