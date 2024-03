Laporta reconoce que rechazó una oferta de 200 millones por Lamine Yamal

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, admitió que el club azulgrana ha recibido ofertas millonarias por Lamine Yamal, pero que las ha rechazado todas porque la entidad no sufre urgencias económicas y confía en la progresión del joven delantero español de 16 años.



El máximo mandatario azulgrana se estrenó en el primer episodio de 'El Podcast del presidente Joan Laporta', un nuevo formato creado por Barça Studios en el que analizará periódicamente la actualidad deportiva, institucional y social del club.



En su intervención, de más de una hora de duración, Laporta aseguró que no se esperan muchos movimientos en el próximo mercado de verano, tanto en el apartado de ventas como en el de incorporaciones, y puntualizó que el modelo del Barça es apostar por los jugadores del fútbol base.

Lamine Yamal debuta con el Barcelona (EFE)

Sobre esta apuesta por La Masía, puso el ejemplo de Lamine Yamal, uno de los grandes descubrimientos de la temporada, por quien el club ya ha rechazado algunas ofertas millonarias. "Si hemos dicho que no (a las ofertas por Lamine Yamal), es porque estamos en un proceso de recuperación económica y viendo luz al final del túnel", dijo el presidente azulgrana en referencia a la situación financiera de la entidad.



Entre los planes de Laporta tampoco entra vender a otros jóvenes valores del primer equipo: "Tenemos ofertas por De Jong, Fermín, Balde, Gavi, Pedri o Araujo, pero no los queremos vender. Con los nombres que he dicho, obtendríamos una cifra cercana a los 1.000 millones de euros".



Y, en este sentido, apostilló: "No venderemos a jugadores, salvo que alguno de ellos diga que quiere salir. Nosotros estamos muy satisfechos con todos y, además, las incorporaciones serán muy selectivas para reforzar posiciones puntuales".