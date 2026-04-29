Carapaz no estará en el Giro por unos problemas en su recuperación tras una cirugía

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz no participará en el Giro de Italia, que comenzará el 8 de mayo en Bulgaria y finalizará en Roma el 31, debido a que la recuperación de una cirugía a la que se sometió recientemente ha sido más larga de lo previsto, y apunta a estar listo para Tour de Francia, anunció este miércoles su equipo, EF Education - Easy Post.

"Para mí es una decepción total, porque el Giro es una carrera a la que siempre le he tenido mucho cariño y que esperaba con ilusión. Siempre quiero prepararla de la mejor manera. Cada vez que voy al Giro es un momento muy especial", dijo Carapaz, el primer ecuatoriano en ganar el Giro de Italia, en 2019, en un comunicado.

"Encontrarme en esta situación es frustrante porque uno le dedica mucho tiempo y ganas, pero al final tengo que priorizar mi salud y seguir adelante. Son cosas para las que no estás preparado. Sacaré lo mejor de esto y continuaré. Estamos a las puertas del Tour. Faltan menos de 70 días para la salida. Quiero hacerlo súper bien, prepararme y tratar de conseguir un buen resultado", añadió el también oro olímpico.

El médico jefe del equipo, Jon Greenwell, explicó que la herida de la cirugía a la que se sometió para extirpar un quiste perineal era bastante grande, por lo que la recuperación fue más larga de lo que habían previsto y el tiempo para preparar el Giro iba a ser demasiado corto.

"En lugar de que participara sin estar al 100 % y con el riesgo de sufrir complicaciones, pensamos que sería más sensato prepararlo bien para el Tour de Francia y asegurarnos de que llegara en las mejores condiciones posibles", señaló Greenwell.

El equipo de Carapaz afirmó que las ambiciones del ecuatoriano para el Tour "siguen siendo altas" y recordó que en el pasado ganó una etapa, vistió el maillot amarillo y subió al podio de la clasificación general, por lo que este año quiere "competir con los mejores en los Pirineos y los Alpes".

"Tenemos que ser claros y mantener los pies en la tierra; en el Tour habrá grandes corredores. Intentaré llegar en mi mejor forma y con lo mejor de nuestro equipo para enfrentarlos", concluyó el ecuatoriano.